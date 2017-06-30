Слуцкий: ПАСЕ стала площадкой для антидемократов и русофобов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где была инициирована процедура отстранения от должности действующего председателя Педро Аграмунта, закончилась торжеством антидемократов и русофобов. Об этом в пятницу заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий об итогах сессии ПАСЕ.

"Июньская сессия ПАСЕ в Страсбурге превратилась в торжество антидемократов, русофобов. Каждый ее день был отмечен проявлением двойных стандартов и принятием решений, противоречащих здравому смыслу", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ обнародовала в пятницу ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя. Тем самым был запущен механизм процесса отстранения, положения о котором были внесены в регламент в начале этой недели в ходе летней сессии. Под предложением об отстранении Аграмунта фигурируют подписи 158 членов ассамблеи, представляющих пять политических групп и 36 национальных делегаций. Теперь данный документ будет вынесен на голосование на осенней сессии.

Как указал глава комитета, сама эта норма противоречит как принципам парламентаризма и уставу Совета Европы, так и здравому смыслу, и все больше европейских политиков это понимают. "Аграмунт по своей инициативе, рискуя жизнью ездил в страну, откуда исходит сегодня основная террористическая угроза для Европы. Однако, этот визит получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на Страсбургской площадке", - указал Слуцкий.

Он также сообщил, что "силами этих же русофобов на аппаратном уровне была зарублена конструктивная инициатива, предполагающая создание еще одной - шестой - политической группы в ПАСЕ "Свободные демократы", куда планировали войти представители 12 европейских государств, таких как Франция, Монако, Испания, Италия, Сербия, Турция, Азербайджан и другие". Возглавить ее должен был итальянец Аделе Гамборо, секретарем стать француз Тьерри Мариани. "Однако, группа получила название "пророссийской" и на этом основании ей было отказано в формировании", - отметил с сожалением Слуцкий.

Что касается Аграмунта, подчеркнул глава комитета, "это мужественный человек, который подвергся жестокой травле лишь за его конструктивную позицию по возобновлению диалога с Россией и попытку прояснить сирийские реалии". "Мы будем продолжать его поддерживать. Равно как мы будем продолжать сотрудничество со здравыми силами на пространстве Совета Европы, которые не мыслят будущего европейского континента без России. И мы видим, что таких европейских политиков становится все больше", - заключил Слуцкий.