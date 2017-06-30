Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: ПАСЕ стала площадкой для антидемократов и русофобов

Политика
30 июня, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что каждый день летней сессии ПАСЕ "был отмечен проявлением двойных стандартов и принятием решений, противоречащих здравому смыслу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где была инициирована процедура отстранения от должности действующего председателя Педро Аграмунта, закончилась торжеством антидемократов и русофобов. Об этом в пятницу заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий об итогах сессии ПАСЕ.

"Июньская сессия ПАСЕ в Страсбурге превратилась в торжество антидемократов, русофобов. Каждый ее день был отмечен проявлением двойных стандартов и принятием решений, противоречащих здравому смыслу", - подчеркнул он.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг главы ПАСЕ
© EPA/PATRICK SEEGER

Главу ПАСЕ исключили из фракции Европейской народной партии

Председатель под ударом: что известно о вотуме недоверия Педро Аграмунту

Слуцкий выразил поддержку Аграмунту, обвинив Украину в травле председателя ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ обнародовала в пятницу ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя. Тем самым был запущен механизм процесса отстранения, положения о котором были внесены в регламент в начале этой недели в ходе летней сессии. Под предложением об отстранении Аграмунта фигурируют подписи 158 членов ассамблеи, представляющих пять политических групп и 36 национальных делегаций. Теперь данный документ будет вынесен на голосование на осенней сессии.

Как указал глава комитета, сама эта норма противоречит как принципам парламентаризма и уставу Совета Европы, так и здравому смыслу, и все больше европейских политиков это понимают. "Аграмунт по своей инициативе, рискуя жизнью ездил в страну, откуда исходит сегодня основная террористическая угроза для Европы. Однако, этот визит получил оценки не в ключе антитеррористического сотрудничества, а в контексте совместной поездки с делегацией Госдумы, что вызвало жесточайшую негативную реакцию со стороны русофобов на Страсбургской площадке", - указал Слуцкий.

Он также сообщил, что "силами этих же русофобов на аппаратном уровне была зарублена конструктивная инициатива, предполагающая создание еще одной - шестой - политической группы в ПАСЕ "Свободные демократы", куда планировали войти представители 12 европейских государств, таких как Франция, Монако, Испания, Италия, Сербия, Турция, Азербайджан и другие". Возглавить ее должен был итальянец Аделе Гамборо, секретарем стать француз Тьерри Мариани. "Однако, группа получила название "пророссийской" и на этом основании ей было отказано в формировании", - отметил с сожалением Слуцкий.

Что касается Аграмунта, подчеркнул глава комитета, "это мужественный человек, который подвергся жестокой травле лишь за его конструктивную позицию по возобновлению диалога с Россией и попытку прояснить сирийские реалии". "Мы будем продолжать его поддерживать. Равно как мы будем продолжать сотрудничество со здравыми силами на пространстве Совета Европы, которые не мыслят будущего европейского континента без России. И мы видим, что таких европейских политиков становится все больше", - заключил Слуцкий.

Смотрите также

МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией

Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы

Народная партия Испании: изменение регламента ПАСЕ граничит с беззаконием

Володин: ситуация в ПАСЕ вокруг Аграмунта не соответствует принципам демократии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг главы ПАСЕ Разногласия между РФ и ПАСЕ
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
2
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
5
Все дело в корове: как священное животное разделило Индию
6
Замглавы администрации Воскресенского района Подмосковья арестован за взятку следователю
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама