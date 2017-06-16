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Володин: ситуация в ПАСЕ вокруг Аграмунта не соответствует принципам демократии

Политика
16 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы обратил внимание на предпринимаемые в ПАСЕ попытки снять Аграмунта с должности "вопреки всем регламентам"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта, которому бюро ПАСЕ выразило недоверие в связи с его поездкой в Сирию, не отражает принципы демократии. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

"Что касается Аграмунта, то нужно отдать ему должное, это была небезопасная поездка", - отметил Володин.

Он обратил внимание на предпринимаемые в ПАСЕ попытки снять Аграмунта с должности "вопреки всем регламентам". Володин напомнил о предложении внести в регламент ассамблеи поправки, причем "задним числом, распространяя на него (Аграмунта), для того, чтобы снять его с должности за то, что он поехал в Сирию". "Это просто невозможно понять", - считает председатель Госдумы.

"Это не отражение демократии, которая должна быть в основе работы парламентской структуры, и здравого смысла политиков, которые хотят, чтобы их страны были в безопасности ", - подчеркнул он.

Поездка в Сирию

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон. В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в Сирию ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи". При этом от ряда делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера в связи с тем, что его визит был расценен некоторыми как поддержка президента Асада.

Ранее СМИ сообщили о подготовке проекта доклада, в котором предлагается разрешить отправлять в отставку депутатов ассамблеи с выбранных должностей, данный проект был подготовлен по запросу бюро ПАСЕ.

На сегодняшний день регламент ассамблеи не содержит механизмов отставки с выборных должностей, в том числе председателя ПАСЕ (за исключением случаев добровольной отставки).

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Персоны
Аграмунт, Педро Володин, Вячеслав Викторович
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