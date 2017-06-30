ПАСЕ обнародовала ходатайство об отстранении от должности Аграмунта

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ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы обнародовала в пятницу ходатайство об отстранении Педро Аграмунта от должности председателя. Тем самым ПАСЕ запустила механизм процесса отстранения, положения о котором были внесены в регламент в начале этой недели в ходе летней сессии.
Как сообщается в документе ПАСЕ, под предложением об отстранении президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта "фигурируют подписи 158 членов Ассамблеи, представляющих пять политических групп и 36 национальных делегаций". Теперь данный документ будет вынесен на голосование на осенней сессии Ассамблеи.
В соответствии с внесенными в регламент ПАСЕ изменениями, "до принятия окончательного решения по данной инициативе спикер прекращает председательствовать на заседаниях Ассамблеи", напоминает документ. Сам Аграмунт проинформирован о происходящем, сообщает ПАСЕ. По новым положениям регламента ему направлено предложение о его отстранении от должности с подписями парламентариев.
Весной этого года Ассамблея на своей сессии вынесла вотум недоверия Педро Аграмунту, но не смогла отстранить его от должности, так как подобного механизма не было предусмотрено в регламенте ПАСЕ. На этой неделе в ходе летней сессии политгруппа Аграмунта в ПАСЕ - франкция Европейской народной партии - исключила его из своего состава, и теперь Аграмунт имеет статус независимого депутата. Ряд политических наблюдателей не исключают, что Аграмунт подаст в отставку.