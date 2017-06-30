Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина

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МАДРИД, 30 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Делегация Украины начала кампанию против председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за своих разногласий с Россией. Об этом говорится в заявлении для прессы главы ПАСЕ.
Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы "начать кампанию против" него.
"Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса", - говорится в заявлении.