Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина

МАДРИД, 30 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Делегация Украины начала кампанию против председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за своих разногласий с Россией. Об этом говорится в заявлении для прессы главы ПАСЕ.

Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы "начать кампанию против" него.

"Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса", - говорится в заявлении.