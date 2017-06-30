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Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина

Международная панорама
30 июня, 14:15 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Глава ПАСЕ считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы "начать кампанию против" него

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт

© EPA/PATRICK SEEGER

МАДРИД, 30 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Делегация Украины начала кампанию против председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за своих разногласий с Россией. Об этом говорится в заявлении для прессы главы ПАСЕ.

Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы "начать кампанию против" него.

"Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса", - говорится в заявлении.

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Аграмунт, Педро
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Кризис в Сирии Ситуация вокруг главы ПАСЕ
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