Источник: ПАСЕ вернется к вопросу о полномочиях председателя не раньше осени

ПАРИЖ, 29 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сможет вернуться к вопросу о полномочиях своего спикера Педро Аграмунта не раньше осени. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник в штаб-квартире ПАСЕ в Страсбурге.

"Возможно это произойдет на осенней сессии ассамблеи", - сказал он, отвечая на вопрос агентства по поводу сложившейся ситуации. Ближайшая сессия ассамблеи, напомнил собеседник, должна пройти с 9 по 13 октября.

Одновременно он выразил недоумение в связи с заявлением украинского депутата Георгия Логвинского, являющегося одним из девятнадцати заместителей главы ПАСЕ, о том, что право исполнять обязанности председателя ассамблеи будет принадлежать ему. "Трудно сказать, какие основания у украинского парламентария для таких утверждений. По-моему, это больше похоже на обычную пиар-акцию", - заметил источник.

Решение без объяснений

Ранее в пресс-службе Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ корреспонденту ТАСС сообщили, что Аграмунт исключен из состава этой фракции. "В среду утром состоялось заседание, и большинством голосов было принято решение о его [Аграмунта] исключении из фракции, - рассказал представитель пресс-службы. - Решение не единогласное, но принято широким большинством".

Официальные мотивы этого шага в Европейской народной партии обещали "обнародовать в ближайшее время". При этом в ЕНП подчеркнули, что данное решение касается лишь членства Аграмунта в парламентской фракции, и не затрагивает его председательскую должность в ПАСЕ. "Далее уже все будет зависеть от решения ассамблеи", - отметила представительница ЕНП.

Причины нападок

Скандал вокруг председателя ПАСЕ Педро Аграмунта разгорелся после того, как он совершил поездку в Сирию, где, в частности, провел встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. За это глава ПАСЕ подвергся острейшей критике со стороны ряда своих коллег-парламентариев, которые потребовали его отставки с поста спикера ассамблеи.

В апреле участники Бюро ПАСЕ, которое координирует работу ассамблеи и ее комитетов, проголосовали за вынесение Аграмунту вотума недоверия. По их мнению, председатель ассамблеи "утратил доверие" коллег. Сам Педро Аграмунт эти нападки считает безосновательными и уходить в отставку под давлением противников отказывается. Несмотря на вотум недоверия председатель ПАСЕ по сей день полностью сохраняет свой статус в ассамблее и продолжает исполнять обязанности спикера.

Попытки пересмотреть регламент

В ходе летней сессии ПАСЕ, открывшейся в понедельник, депутаты сделали еще один шаг в сторону отставки Аграмунта. Во вторник парламентарии приняли резолюцию, которая прописывает в регламенте ПАСЕ механизм отстранения ее руководителей от должности.

Резолюция была принята в рамках обсуждения доклада "Признание и реализация принципа ответственности в Парламентской ассамблее". Он был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. Появление документа прямо связано со скандалом вокруг Аграмунта: требования ряда парламентариев натолкнулись на то, что регламент ПАСЕ до сих пор не предполагал механизмов отставки с выборных должностей.

Теперь резолюция устанавливает "процедуру введения в действие принципа институциональной подотчетности тех лиц, которые занимают выборные должности и освобождения их от занимаемых постов в ходе действия их мандата".

Текст одной из поправок к регламенту гласит: "Парламентская ассамблея располагает правом прекратить исполнение обязанностей председателем ПАСЕ или кем-то из его заместителей по причине отсутствия доверия, либо же потому, что он более не отвечает требованиям, необходимым для выполнения его функций. Либо же это может быть сделано потому, что он совершил серьезную ошибку, грубо нарушив, однократно или многократно, положения этических правил членов ПАСЕ".