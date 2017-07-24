Матвиенко заявила о попытках иностранного вмешательства с приближением выборов-2018

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о попытках иностранного вмешательства в связи с приближением президентских выборов в РФ в 2018 году и предупредила, что такие попытки будут пресекаться.

Она напомнила, что в 90-е годы в ходе президентских выборов в России в выборных штабах кандидатов находились зарубежные консультанты, которые были активными участниками выборных компаний. "К счастью, эти времена прошли. Мы сами в состоянии проводить выборы. Такой демократичной выборной системе могут другие государства позавидовать", - сказала Матвиенко.

По ее словам, сегодня попытки вмешательства в российские выборы сохраняются, и примеров выше головы. "Мы наблюдаем активизацию деструктивных сил в связи с приближающимся главным событием нашей внутренней политики - выборами президента РФ", - сказала спикер верхней палаты парламента. Она отметила, что на парламентских слушаниях 7 июня было приведено "много убедительных фактов, примеров, статистики (по вмешательству в выборы в РФ - прим. ТАСС), которые требуют нашей реакции". "Поэтому мы приняли решение о создании такой временной комиссии (по защите госсуверенитета и предотвращению внешнего вмешательства)", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что тема внешнего вмешательства всегда имела место и активизировалась в последние годы "на фоне той политики Запада, которая направлена на ослабление позиций России, сдерживания ее экономического развития, на снижение ее влияния в мире". "Безусловно, одним из таких инструментов являются внешние вмешательства во внутренние дела РФ и попытка дестабилизации ситуации", - сказала Матвиенко.

"Мы не просто так озаботились этой проблемой, мы достаточно информированные люди, мы получаем информацию из самых разных источников, спецслужб, правоохранительных органов, регионов, от общественных организаций, и понятно, что огромные финансовые вливания не останавливаются, так называемые демократические реформы направлены и на нашу страну", - сказала Матвиенко. По ее словам, в России достаточно демократическое законодательство, никто не запрещает проводить митинги, "но все то, что делается для расшатывания в стране, да еще и за иностранные деньги, мы должны этому открыто давать отпор".

О комиссии СФ по предотвращению вмешательства в дела РФ

В июне в Совете Федерации было принято решение о создании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Ее основными задачами являются сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Члены комиссии будут готовить предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты государственного суверенитета и вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ.