Совфед одобрил закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм.

Документ законодательно закрепляет текст присяги для лиц, которые получают российское гражданство. Присяга приносится после принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве РФ, решения о предоставлении гражданства РФ.

От присяги освобождаются лица, не достигшие 18 лет, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности вступившим в законную силу решением суда, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст присяги и (или) собственноручно его подписать, иные лица в соответствии с решениями президента РФ.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, закон уточняет основания для отмены решений о приеме в гражданство РФ, вводит в качестве обязательного условия приобретения российского гражданства принесение присяги. Кроме того, законом предусмотрена облегченная процедура получения вида на жительство в России или приобретения российского гражданства для граждан Украины, признанных носителями русского языка.

"Закон прямо устанавливает, что подача ложных сведений в заявлении о гражданстве есть основание для отмены решения о приеме в российское гражданство. При этом под ложными сведениями следует, в частности, понимать нарушение зафиксированного в присяге обязательства соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, которое (нарушение) выразилось в совершении преступления террористической или экстремистской направленности", - сказал Клинцевич журналистам.

По его словам, внесенные изменения открывают "новый фронт борьбы с террористами и их пособниками, которые обманным путем получили российское гражданство, а после начали работать против нашей страны".

Присяга при вступлении в гражданство России

В законе прописывается текст присяги и оговаривается обязательность ее личного принесения для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в тексте клятвы.

Согласно поправкам, порядок ее принесения будет устанавливаться президентом России. Отказ от присяги влечет отмену решения о предоставлении гражданства РФ.

Упрощенный порядок получения гражданства РФ для украинцев

Этим же законом снимаются препятствия для получения российского гражданства для украинцев. Поправками, в частности, оговаривается заявительный порядок (без предоставления подтверждающей справки от компетентных национальных органов) при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в законе.

Отзыв решения о приеме в гражданство для осужденных за терроризм

Закон также сохраняет концептуальные положения об отмене решений о предоставлении гражданства России для осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность. Закон устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ.

Вместе с тем ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками.

При этом наказание предполагается не только за сам факт совершения преступления, но и за его подготовку. Речь идет о таких деяниях, как совершение террористического акта, международного террористического акта, содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложников, угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсия, организация деятельности экстремистской организации, сообщества, финансирование экстремистской деятельности.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.