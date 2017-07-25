Минюст может обжаловать решение ЕСПЧ о компенсации фигуранту дела об убийстве Немцова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минюст России не исключает возможности обжалования решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €6 тыс. компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за участие в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщили в ведомстве.

"Европейский суд частично удовлетворил соответствующие претензии в части условий содержания под стражей и транспортировки, а также длительного рассмотрения его апелляционных жалоб. Вынесение Европейским судом решений с подобными выводами является обычной практикой, применяемой по аналогичным делам в отношении многих государств - участников Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]", - отмечается в сообщении Минюста.

Там отметили, что в принятом судом постановлении не установлено нарушений, которые являются основанием для отмены вынесенных по уголовному делу судебных решений и состоявшегося приговора.

"Постановление Европейского Суда не вступило в силу и может быть обжаловано", - добавили в Минюсте.

Жалобу братьев Губашевых отклонили

В Минюсте напомнили, что обращение в ЕСПЧ направляли и двое других фигурантов дела - братья Анзор и Шадид Губашевы, которые жаловались на ненадлежащие условия транспортировки из СИЗО в суд и условия содержания в конвойном помещении суда, на чрезмерную длительность и необоснованность содержания их под стражей, а также на длительность рассмотрения их апелляционных жалоб.

"Власти РФ отказались от предложения Европейского суда заключить с заявителями мировое соглашение в связи с несогласием с их претензиями. Российская сторона обратила внимание ЕСПЧ на нарушение заявителями и их процессуальными представителями установленных правил о конфиденциальности, выраженное в том числе в предоставлении ряду СМИ сведений о процедуре и условиях предложенного Европейским судом варианта мирового соглашения", - отметили в Минюсте.

В результате ЕСПЧ согласился с доводами российских властей и признал жалобы братьев Губашевых неприемлемыми в связи с нарушением требований Конвенции о конфиденциальном характере процедуры мировых соглашений.

Ранее cпор был урегулирован властями РФ в рамках досудебного соглашения, по которому правительство обязалось выплатить Эскерханову €6 тыс., а Губашевым - по €6,5 тыс. Власти РФ обязаны выплатить Эскерханову компенсацию в течение трех месяцев.

Московский окружной военный суд 13 июля приговорил Темирлана Эскерханова и братьев Анзора и Шадида Губашевых к 14, 19 и 16 годам колонии. Киллер Заур Дадаев был осужден на 20 лет заключения, пятый фигурант дела - Хамзат Бахаев - на 11 лет.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В него с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину, политик скончался на месте.