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Захарова: в СМИ США развернута кампания дезинформации о якобы вооружении Россией талибов

Политика
25 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Ранее телекомпания CNN продемонстрировала два видеосюжета, которые якобы подкрепляют обвинения в адрес РФ в поставках оружия боевикам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Телекомпания CNN стала инструментом американских структур, развернувших кампанию дезинформации о якобы имеющих место поставках Россией оружия талибам в Афганистане. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Говорит Москва".

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"Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур - надежный инструмент пропаганды", - сказала она, комментируя заявления телекомпании о том, что им удалось получить материалы, якобы подтверждающие поставки талибам оружия из РФ.

Ранее во вторник телекомпания CNN продемонстрировала два видеосюжета, которые якобы подкрепляют обвинения в адрес России в поставках оружия талибам.

В одном из видеосюжетов группа боевиков, действующих в районе Герата, продемонстрировала оружие, захваченное у соперничающей группировки. "Это оружие было передано боевикам муллы Хайбатуллы русскими через Иран", - утверждал заместитель главы гератской группировки мулла Абдул Манан Ниази. По его словам, "русские дали им это оружие для того, чтобы бороться с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), а они используют это оружие и против нас".

Во втором видеосюжете боевик движения "Талибан" продемонстрировал пистолет и утверждал, что его группировка получила оружие через границу с Таджикистаном. "Эти пистолеты попали к нам недавно, - заявил он. - Они сделаны в России и очень хороши". CNN признала, что видеосюжеты не являются неопровержимым доказательством поставок оружия из России, но в то же время отметила, что американские официальные лица испытывают озабоченность по поводу поставок оружия талибам.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия Афганистан
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