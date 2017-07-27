Лидерами роста в рейтинге эффективности депутатов Госдумы стали Николаев и Ревенко

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лидерами роста в рейтинге "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" стали глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"), член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко ("Единая Россия") и зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС политолог Дмитрий Гусев, представляя второй выпуск рейтинга, составленный российскими политологами.
"Лидеры роста по сравнению с предыдущим рейтингом - это Николай Николаев, Евгений Ревенко и Наталья Костенко", - сказал Гусев. "Николаев занимался законом о дольщиках, это его комитет. Ревенко занимался законом о курортном сборе, плюс работа в регионе и медийная активность. Костенко (стала одним из лидеров роста - прим. ТАСС) за счет своей активности по Общероссийскому народному фронту", - добавил он.
Гусев также сообщил, что возглавили рейтинг эффективности депутатов вице-спикеры Госдумы от "Единой России" - Сергей Неверов (также является секретарем Генсовета "Единой России"), Ирина Яровая и Петр Толстой.
Коэффициент полезности складывается из суммы четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступление на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами).
Презентация первого рейтинга прошла в середине марта. Лидером этого рейтинга стала вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая, на втором месте был вице-спикер, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Показатели спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех четырех фракций в рейтинге не учитывались.