Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2017 г. Государственная дума РФ VII созыва проводит последнее пленарное заседание весенней сессии.

После этого до 30 июля депутаты продолжат работу с избирателями в своих округах, затем уйдут на каникулы до осени.

Как проходила сессия

Весенняя сессия началась 9 января 2017 г., первое пленарное заседание палаты состоялось 11 января. Сроки окончания сессии были продлены, чтобы дать возможность депутатам взять отпуск в период с 1 по 15 мая. Ранее весенние сессии Госдумы заканчивались в начале или в середине июля и не прерывались майскими каникулами.

С 11 января прошло 41 пленарное заседание, 21 июля - 42-е. Это более чем в два раза больше, чем за время предыдущей осенней сессии, которая стала самой короткой за все время работы Думы (17 заседаний). Депутаты провели девять "правительственных часов", включая открытое выступление в Госдуме министра обороны Сергея Шойгу (ранее - в закрытом режиме). 19 апреля отчет о деятельности правительства за 2016 г. парламентариям представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В весеннюю сессию Госдума впервые ввела практику проведения так называемых больших парламентских слушаний, когда к обсуждению наиболее резонансных законопроектов привлекались не только депутаты и чиновники, но и заинтересованные граждане. 6 июня были организованы слушания по проблеме реновации жилищного фонда Москвы с участием более 370 жителей столичных пятиэтажек, 3 июля - по вопросу защиты прав участников долевого строительства, на которые были приглашены около 230 дольщиков.

Во время одного из пленарных заседаний сессии фракция ЛДПР устроила демарш. 15 марта 2017 г. в ходе обсуждения прошедших в подмосковной Рузе местных выборов лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал членов "Единой России" за "давление" на кандидатов от ЛДПР и "подкуп избирателей". После замечания вице-спикера, секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Неверова о том, что "любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными", фракция ЛДПР во главе со своим председателем покинула зал заседаний.

Сколько законопроектов рассмотрела Госдума

С 9 января по 21 июля 2017 г. в нижнюю палату было внесено 667 законопроектов, включая семь конституционных актов (изменения в законы о Верховном суде, военном положении, референдуме и др.). Это почти в два раза превышает аналогичный показатель предыдущей сессии (374), что в первую очередь связано с увеличением периода работы.

Большинство из внесенных документов были предложены депутатами Госдумы и членами Совета Федерации - 363 (54,42%). Еще 151 законопроект (22,64%) поступил от правительства, 127 (19,04%) - от региональных парламентов. Глава государства внес в Думу 22 проекта, Верховный суд - четыре. Еще один субъект законодательной инициативы - Конституционный суд РФ - не представил в весеннюю сессию ни одной законодательной инициативы.

На заседаниях Госдумы рассмотрено 1057 законопроектов, включая те, что были внесены до начала сессии, - в три раза больше, чем осенью 2016 г. В первом чтении принято 108 (10,22%), во втором - 20 (1,89%). В целом депутаты одобрили 265 (25,07%) законов. Остальные 664 остаются на рассмотрении нижней палаты, либо отклонены. Ни один из принятых за сессию документов, по данным на 21 июля, не был возвращен на повторное рассмотрение в Госдуму Советом Федерации или главой государства. Президент подписал почти 70% от одобренных законопроектов - 180.

Какие законопроекты принимала Госдума

Во время сессии, 10 февраля, были приняты поправки в регламент нижней палаты, изменившие процедуру принятия законопроектов. Отныне депутаты голосуют за проект документа сразу после его обсуждения, а не в "час голосования" (17:00 мск), как это было ранее. При этом проведение второго и третьего чтений в один день допускается только в исключительных случаях, с согласия профильного комитета.

Среди законодательных инициатив, принятых в окончательном чтении:

- перенос даты президентских выборов 2018 г. на 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией;

- отмена открепительных удостоверений на выборах;

- увеличение до 30 тыс. руб. штрафов за нарушения на выборах;

- изменение порядка формирования Совета Федерации (отмена требования ценза оседлости для лиц высшего офицерского, начальствующего составов);

- введение присяги при получении гражданства РФ;

- распространение требований отчитываться о доходах и расходах на врио глав регионов;

- разрешение лицу, подпавшему под иностранные санкции и являющемуся резидентом другого государства, не признаваться налоговым резидентом России;

- запрет на создание юридических лиц иностранным НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ;

- натуральное возмещение в рамках ОСАГО;

- реновация устаревшего жилищного фонда Москвы;

- введение бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан;

- перевод побоев в отношении близких родственников, совершенных впервые, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения;

- введение уголовного наказания за создание так называемых групп смерти в интернете;

- введение уголовной ответственности для дебоширов и хулиганов на транспорте, а также ужесточение административной ответственности для болельщиков за нарушения на официальных спортивных соревнованиях;

- запрет регистрации в органах ЗАГС неблагозвучных имен, состоящих из числительных, цифр, аббревиатур и др.;

- введение курортного сбора;

- введение электронных больничных листов.

Как менялся состав депутатского корпуса

Во время текущей сессии пять депутатов сложили свои полномочия досрочно, из них четверо - от "Единой России", один - от КПРФ. Для сравнения: в 2016 г. Думу VII созыва покинули два парламентария, оба - от фракции "Единая Россия".

Один из ушедших депутатов - Николай Любимов ("Единая Россия") - указом президента был назначен врио губернатора Рязанской области. Остальные сложили полномочия с формулировкой "по собственному желанию": единороссы Александр Меткин, Марат Сафин, Владимир Жутенков и член фракции КПРФ Сергей Решульский. Еще два депутата скончались в 2017 г.: Василий Тарасюк, избранный по списку ЛДПР, и Олег Грищенко, член фракции "Единая Россия".

Из семи освободившихся мандатов пять ЦИК передал следующим кандидатам из партийных списков. Два места остались вакантными: в Брянском одномандатном округе №77 и Саратовском одномандатном округе №163, от которых были избраны Жутенков и Грищенко, 10 сентября 2017 г. состоятся довыборы.

Дополнительные выборы осенью текущего года пройдут также в Кингисеппском одномандатном округе №112 (Ленинградская обл.), от которого был избран спикер прошлого созыва Сергей Нарышкин, "Единая Россия". 5 октября 2016 г. он был назначен директором Службы внешней разведки РФ.

Таким образом, к завершению сессии в Думе остаются вакантными три депутатских мандата.

Предстоящая сессия

Осенняя сессия 2017 г. начнется 29 августа и завершится 31 декабря. На 11 сентября запланировано проведение первого пленарного заседания нижней палаты парламента.