Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процесса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума седьмого созыва завершает в пятницу весеннюю сессию. Уходящий парламентский сезон стал одним из самым долгих за новейшую историю палаты - депутаты впервые заканчивают работу в третьей, а не в первой декаде июля. В сочетании со все более продолжительными пленарными заседаниями, пропускать которые теперь можно лишь за свой счет, такой график и темп законотворческой деятельности потребовал от народных избранников, а также сотрудников аппарата палаты выносливости и предельной концентрации.

Зато за неполные семь месяцев депутатам удалось более чем вдвое сократить так называемые законодательные завалы, которые достались им в наследство от предшественников, а также принять ряд знаковых документов. Среди них - важнейший закон о реновации жилфонда столицы, а также утверждение клятвы для иностранцев, принимающих гражданство России.

Реновация в законе

По мнению многих наблюдателей, наиболее важной, а также показательной, с точки зрения новых особенностей организации законотворческого процесса, в уходящую сессию стала работа над резонансным законопроектом о реновации жилого фонда Москвы.

После внесения в Госдуму первая редакция документа вызвала множество вопросов, в том числе от глав профильных думских комитетов; последовали протестные выступления. Однако руководству палаты, занявшему принципиальную позицию о необходимости закрепления нормами прямого действия вопросов прав граждан, удалось добиться консенсуса и заручиться поддержкой самых острых критиков документа, среди которых была, например, председатель комитета по ЖКХ справоросс Галина Хованская. "Тяжелейший был случай, практически никто не предполагал, что удастся выйти на консенсус, - признался спикер Вячеслав Володин в недавнем интервью Первому каналу. - Но мы вышли на консенсус, это очень было важно, особенно по такой теме, как реновация".

Возможно, кульминационным моментом в длительном и напряженном процессе обсуждения законопроекта стали парламентские слушания, на которые депутаты пригласили 350 москвичей, чьи дома вошли в перечень для голосования по программе реновации. Впервые столько рядовых граждан были приглашены в зал пленарных заседаний, где они смогли выразить обеспокоенность и сомнения в связи с будущим законом. Многим из них лично ответил мэр столицы Сергей Собянин, который дал жителям хрущевок целый ряд гарантий и опроверг домыслы по поводу механизмов реализации предлагаемых норм.

Тема реновации стала в какой-то степени "индикатором деятельности органа законодательной власти", сказал ТАСС президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он обратил внимание, что ее авторами и кураторами доработки стали депутаты-одномандатники от Москвы, которые фактически выступили как "инструменты по продвижению региональных интересов". "Тот же самый [Николай] Гончар, который был избран от ЦАО и стал одним из самых активных разработчиков", - напомнил эксперт. "Поэтому реновацией открыли целый пласт региональных инициатив, которые раньше были сужены, потому что не было инструмента их разработки через одномандатников", - полагает он.

Участие жителей в обсуждении законопроекта на Охотном ряду, по мнению Абзалова, показало "большую адаптивность и гибкость законотворческого процесса, потому что в нем смогли найти себе место не только депутаты различных форматов, но и сами граждане". "Плюс это еще и возможность "канализации" протеста, - отметил он. - Протестные группы видят, что вместо того, чтобы устраивать "четыре кольца" вокруг Госдумы, они могут реально участвовать в обсуждении".

Примечательно, что уже после принятия закона Госдума не утратила к нему интереса и создала рабочую группу по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации, которую возглавил вице-спикер Петр Толстой. Она провела уже несколько заседаний, где обсуждались в том числе нарушения только что вступивших в силу норм.

Клятва на верность России

К числу знаковых документов, принятых в эту сессию, безусловно, относится закон, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - эти слова теперь необходимо произнести перед получением российского паспорта.

Закон также устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ и человек нарушил обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, это понимается как представление заведомо ложных сведений. "Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ", - подчеркивал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Этим же документом снимаются препятствия для получения российского гражданства для украинцев. Поправками, в частности, прописан заявительный порядок (без предоставления подтверждающей справки от компетентных национальных органов) при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

Новый стиль парламентской дипломатии

Весенняя сессия Госдумы ознаменовалась появлением нового стиля парламентской дипломатии, отличительной чертой которого стал акцент на обсуждение конкретных прикладных тем и стремление к осязаемым результатам.

Ярким событием стала состоявшаяся в марте совместная поездка в Сирию депутатов и представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), включая ее председателя Педро Аграмунта. Тогда европейские политики смогли не только лично встретиться с сирийским руководством и услышать позицию "второй стороны", которая нередко замалчивается в западных СМИ, но и своими глазами увидеть реальное положение дел в республике. Впоследствии Аграмунт подвергся настоящей травле за этот шаг со стороны ряда представителей ПАСЕ, которую развернула украинская делегация. Володин в ходе различных выступлений подчеркивал абсурдность этой ситуации и указывал на "кризис в головах у тех, кто считает, что так можно".

К очевидным успехам палаты на международном направлении, безусловно, можно отнести проведение второго совещания спикеров парламентов стран Евразии, сопредседателями которого вновь выступили Россия и Южная Корея. В Сеуле Володин провел более десятка двусторонних встреч, на которых были достигнуты конкретные договоренности в том числе о проведении парламентской конференции по безопасности в Пакистане.

Кроме того, Госдума неоднократно выступала с обращениями к парламентам стран мира в связи с острыми вопросами международной повестки. Так, в марте депутаты потребовали от европейских коллеги дать оценку действиям киевских властей, которые допустили агрессию в отношении российских банков на Украине. В апреле российские законодатели призвали парламенты мира и международные парламентские организации осудить ракетные удары США по сирийской авиабазе в провинции Хомс. А под занавес сессии палата впервые приняла синхронное заявление - вместе с Кнессетом Израиля - с осуждением решения о сносе советских памятников в Польше.

"Могу сказать в рамках компетенции главы комитета по международным делам: Вячеслав Викторович [Володин], который ранее курировал внутреннюю политику (на посту первого замруководителя администрации президента РФ - прим. ТАСС), исключительно быстро вошел в курс хитросплетений парламентской дипломатии и эффективно направляет парламентский вектор внешней политики РФ", - заявил ТАСС глава профильного думского комитета Леонид Слуцкий. Он обратил особое внимание, что при председательстве Володина "был впервые реализован синхронный режим принятия заявлений с зарубежными парламентами, как это было при голосовании за обращение к европейским парламентским институтам с осуждения решения Польши по сносу памятников советским воинам-освободителям". "Это пример крайне эффективного межпарламентского сотрудничества", - подчеркнул парламентарий.

Также, по его словам, "повышается межпарламентское сотрудничество не только на уровне руководства палаты, но и ее профильных комитетов".

В свою очередь первый вице-спикер Иван Мельников обратил внимание на возвращение утраченной традиции приглашать на трибуну российского парламента зарубежных политиков. "С просто изумительной речью у нас выступила спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан", - сказал он. Также, полагает политик, принципиальным стало решение, позволившее гражданам Белоруссии и Киргизии ездить в России по водительским удостоверениям своей страны. "Оно стало символом того, как ценит наша страна те государства и народы, где с уважением относятся к русскому языку и где он имеет официальный статус", - отметил он.

Абзалов также считает факт принятия совместного заявления Госдумы и Кнессета "очень большим достижением с федеральной точки зрения". "То, что к противостоянию с Польшей был привлечен Израиль, это, с технологической точки зрения, очень серьезное усиление позиций", - сказал он, отметив, что "международная тематика [Госдумы] объективно насытилась". Эксперт также указал на то, что ряд инициатив в международной сфере исходит именно от нижней палаты, и напомнил в этой связи о предложении Володина закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве Армении, чтобы национальные водительские права ее граждан могли быть признаны на территории России.

Абзалов также напомнил, что Госдума эффективно развивает международные связи, несмотря на то, что по-прежнему не участвует в работе ПАСЕ. Так, думская делегация приняла активное участие в ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, где ей, наконец, удалось добиться принятия решения о создании специального комитета по борьбе с терроризмом. Кроме того, участники сессии поддержали две предложенные Россией резолюции - об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму и о недопустимости дискриминации по религиозному признаку.

Порядок в интернете

Во вторую сессию седьмого созыва Госдума продолжила активно заниматься наведением порядка в сфере интернета. Многие из таких законопроектов, как это происходило и ранее, вносились в жесткой редакции и содержали неоднозначные запретительные нормы, однако позднее дорабатывались на площадке профильного комитета по информполитике с привлечением представителей отрасли и различных экспертов. Среди таковых, например, закон об онлайн-кинотеатрах, который в итоге сохранил возможность работы в РФ иностранных ресурсов.

Широкий резонанс вызвало обсуждение законопроекта о регулировании деятельности мессенджеров. На них возложили целый ряд обязанностей, в том числе по обеспечению технической возможности отказа от получения нежелательных сообщений, по рассылке сообщений по инициативе госорганов, а также по ограничению рассылки и передачи текстов, распространяемых с нарушением требований законодательства РФ. Как ожидается, третье чтение документа состоится на заседании в пятницу.

В этот же день запланировано заключительное чтение законопроекта о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете, - так называемых анонимайзеров, для получения доступа к таким ресурсам.

Как пояснил глава профильного комитета Леонид Левин, документ не запрещает работу анонимайзеров в принципе, он всего лишь обязывает компании, которые предоставляют такой сервис, "ограничивать через них доступ к противоправной информации".

Также депутаты возобновили борьбу с интернет-пиратами, приняв закон о блокировке так называемых зеркал сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав.

По инициативе членов Совета Федерации был принят законопроект о мерах против распространения нелегальных сим-карт, направленный на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Уже в июле представители "Единой России" внесли в Госдуму, законопроект, обязывающий социальные сети в течение суток удалять по заявлению пользователей противоправный контент. Поправки инициированы в качестве "ответа на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях", говорил его автор Сергей Боярский, подчеркивая, что он и его коллеги взяли за основу опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ. Парламентское большинство поддержало концепцию этой инициативы, однако вскоре документ был отозван и перевнесен, его обсуждение предстоит осенью. Копирование положений иностранного законодательства "вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы", указал в этой связи Левин.

Работа на страну, а не на свой пиар

Вообще новый принцип формирования Госдумы - наполовину по партийным спискам, наполовину по мажоритарным округам - наложил существенный отпечаток на организацию ее работы. Существенное обновление депутатского корпуса, в том числе за счет одномандатников, многие из которых не имели опыта парламентской работы, поставил перед руководством палаты задачу их активного вовлечения в законотворческий процесс.

В самом начале работы нового созыва для представителей парламентского большинства - "Единой России" - было проведено своего рода обучение. Его целью было в том числе знакомство парламентариев с бюджетным процессом: из-за переноса сроков выборов с декабря на сентябрь новые депутаты, едва придя на Охотный ряд, практически сразу были вынуждены погрузиться в работу над федеральным бюджетом, проект которого правительство РФ внесло в Госдуму в октябре. Кроме того, пояснял ТАСС источник в Госдуме, поскольку фракция единороссов по итогам выборов обновилась на 60%, учеба должна была стать своего рода "тимбилдингом для всех избранных депутатов".

Идея "тимбилдинга" нашла свое отражение и в новом подходе к процедуре внесения законопроектов, внедренной в седьмом созыве. Депутатам было рекомендовано перед внесением законодательных инициатив предварительно обсуждать их со своими фракциями. Предполагалось, что это позволит заранее отсечь чисто популистские инициативы, имеющие небольшие шансы быть одобренными палатой и большие - привлечь внимание общественности к персонам конкретных депутатов с перспективой дискредитировать всю палату в целом.

Как пояснял вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, Володин посоветовал всем депутатам не работать "на свой пиар", а выносить законопроекты, особенно громкие и касающиеся практически всей страны, на стадию обсуждения внутри фракции. Сам Володин указывал, что никто не вправе ограничивать народных избранников в их законодательной инициативе и речь не идет о создании каких-то "фильтров". "Но если депутат хочет, чтобы за его инициативу проголосовала его же фракция, то, соответственно, с фракцией он обсуждает эту инициативу", - отмечал он.

Отсутствие предварительного обсуждения на фракциях еще до формального рассмотрения палатой поставило крест на таких наделавших шума идеях как перезахоронение тела Ленина или запрет на пользование соцсетями для детей до 14 лет. Впрочем, подобный подход не уберег Думу от появления ряда экзотических законодательных инициатив, исходивших в том числе от единороссов.

С другой стороны, превентивная оценка законопроектов, равно как и внедренная практика консолидированного внесения инициатив представителями разных фракций, работа экспертных советов и консультативного совета по законотворчеству определили, по мнению парламентариев, положительные тенденции в законодательном процессе. Так, по оценке лидера думских единороссов Владимира Васильева, в Госдуме сложилось "конструктивное межфракционное сотрудничество", уже в первую сессию седьмого созыва позволившее депутатам всех фракций, "прислушиваясь к мнению друг друга, вместе работать в интересах избирателей". Эта тенденция получила развитие и во вторую сессию седьмого созыва.

В то же время попытки поиска нового подхода к процессу рассмотрения законопроектов не могло не сказаться на количественных характеристиках. По данным Володина, их число в седьмом созыве меньше, чем было рассмотрено их предшественниками "за аналогичный период, допустим, 2016 год". Впрочем, он уверен, что "гонка за численным показателем" в данном вопросе не нужна, и приоритет необходимо отдать качеству.