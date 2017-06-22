Анонимность вне закона: к чему приведет регулирование работы мессенджеров

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22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП РФ) о введении штрафов до 1 млн рублей за неисполнение закона о регулировании деятельности мессенджеров. Закон уже принят в первом чтении и готовится ко второму.
Документ, который регулирует работу мессенджеров, а также вводит запрет на анонимные сим-карты, будет направлен на обеспечение безопасности граждан, а также защиту интересов государства и бизнеса. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты. Однако у многих пользователей по-прежнему остаются опасения относительно нового законодательства. ТАСС объясняет, зачем понадобились эти инициативы, сможет ли государство читать переписку и заблокируют ли Telegram, если он откажется подчиняться новому законодательству.
Государство озаботилось проблемой регулирования мессенджеров и распространения SIM-карт. По мнению законодателей, в обоих сферах необходимо избавиться от фактора анонимности. В конце мая в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке.
Месяцем ранее группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в нижнюю палату Федерального собрания проект закона об ужесточении требований к проверке данных покупателей SIM-карт. Согласно документу, купить "симку" можно будет только по паспорту.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти меры направлены на защиту безопасности страны: "События в Манчестере и другие террористические акты говорят о том, что вне зависимости от того, через какие каналы происходит коммуникация, если она будет секретной и неконтролируемой, то она, очевидно, будет использоваться экстремистами и террористами".
Аналогичный довод приводила Валентина Матвиенко — спикер Совфеда указывала, что свободная продажа SIM-карт без предъявления паспорта затрудняет работу спецслужб. В частности, теракт в петербургском метро не удалось предотвратить из-за того, что террористы использовали для связи купленные без предъявления паспортов SIM-карты.
Депутаты предлагают осуществлять идентификацию пользователей по номеру сотового телефона. Для этого "организатор обмена мгновенными сообщениями", то есть сам мессенджер, обязан заключить с оператором связи договор об идентификации. Де-факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу.
Наряду с обязанностями по идентификации мессенджеры хотят обязать рассылать обязательные сообщения государственных органов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей.
Отказ от выполнения этих требований может привести к блокировке мессенджера. Отдельный законопроект устанавливает крупные штрафы за неисполнение ограничений — до 1 млн рублей. При этом новые меры распространяются только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации.
За отказ добровольно включаться в этот реестр в России уже были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry. Китайское приложение WeChat также попало под блокировку, но затем зарегистрировалось в Роскомнадзоре, после чего ограничения были сняты. То же самое произошло с мессенджером Imo, который был разблокирован 22 июня.
Роскомнадзор также попросил Telegram предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации. Если компания не откликнется, то мессенджер, вероятно, будет заблокирован. Глава ведомства Александр Жаров уже заявил о намерении лично обратиться к владельцу мессенджера Павлу Дурову по этому поводу. В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, не ограничивает. "Это не наступление на свободу слова, это введение регулирования в той области, в которой его раньше не было", — заявил Жаров журналистам. Руководитель РКН также подчеркнул, что речь идет лишь об обязательной идентификации пользователей, а не о контроле за частной перепиской: "Сам подход к регулированию мессенджеров я полностью поддерживаю, хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над перепиской граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина".
Опрошенные ТАСС эксперты также поддержали эту точку зрения. По словам директора по связям с органами власти компании "Мегафон" Дмитрия Петрова, закон ничего не говорит о том, что должна передаваться персональная информация об абоненте. "Возможно, будет просто передаваться номер и оператор связи будет подтверждать, что в его сети есть такой абонент, и дальше взаимодействие между абонентом и мессенджером будет осуществляться по защищенным каналам в сети оператора", — предположил собеседник ТАСС.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, законопроект включен в приоритетный порядок работы Госдумы. Парламентарии не исключают, что законопроект о мессенджерах окончательно примут в трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, то есть в течение июля. Затем его должен будет утвердить Совет Федерации и подписать президент. Если все это произойдет оперативно, то законы вступят в силу в конце лета.
Артур Громов