Роскомнадзор снял блокировку с китайского мессенджера WeChat

Сбербанк переведет европейские "дочки" на единую лицензиюЭкономика и бизнес 11 мая, 13:34
Иго Микитас — русский гигант таиландского киноКультура 11 мая, 13:30
Порт Вентспилс в январе-апреле 2017 года увеличил перевалку грузов на 25%, до 9,5 млн тоннТранспорт 11 мая, 13:24
Асхабадзе: нынешний "Спартак" - это полностью команда КаррерыСпорт 11 мая, 13:20
ВТБ24 выпустит ипотечные облигации для населенияЭкономика и бизнес 11 мая, 13:15
Убыток Maersk Line в I квартале 2017 года составил $66 млнТранспорт 11 мая, 13:09
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконноЭкономика и бизнес 11 мая, 12:58
ФК "Локомотив" получил лицензию, позволяющую выступать в еврокубках в следующем сезонеСпорт 11 мая, 12:58
Грек Скурис и колумбийка Рохас утверждены главами палат комитета ФИФА по этикеСпорт 11 мая, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор признал ранее заблокированный мессенджер WeChat "организатором распространения информации" и внес его в соответствующий реестр, сняв блокировку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется в сообщении, в ответ на требования Роскомнадзора компания WeChat International Pte Ltd предоставила сведения, необходимые для внесения мессенджера WeChat в реестр организаторов распространения информации. 3 мая такие сведения были предоставлены компаниями Vimeo LLC (владельцем сайта видеохостинга) и Opera Software AS (владельцем страницы блогов blogs.opera.com).
Китайский сервис для мгновенного обмена сообщениям WeChat Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 4 мая. Доступ к ресурсу был ограничен на основании статьи 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", отмечается в материалах Роскомнадзора. Эта статья, в частности, предусматривает санкции за неисполнение различных обязанностей, которые наложены законом на организаторов распространения информации в интернете.
Сервис WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео. По данным на сайте мессенджера, им пользуются около 800 млн человек по всему миру.