Роскомнадзор снял блокировку с китайского мессенджера WeChat

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор признал ранее заблокированный мессенджер WeChat "организатором распространения информации" и внес его в соответствующий реестр, сняв блокировку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в сообщении, в ответ на требования Роскомнадзора компания WeChat International Pte Ltd предоставила сведения, необходимые для внесения мессенджера WeChat в реестр организаторов распространения информации. 3 мая такие сведения были предоставлены компаниями Vimeo LLC (владельцем сайта видеохостинга) и Opera Software AS (владельцем страницы блогов blogs.opera.com).

Китайский сервис для мгновенного обмена сообщениям WeChat Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 4 мая. Доступ к ресурсу был ограничен на основании статьи 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", отмечается в материалах Роскомнадзора. Эта статья, в частности, предусматривает санкции за неисполнение различных обязанностей, которые наложены законом на организаторов распространения информации в интернете.

Сервис WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео. По данным на сайте мессенджера, им пользуются около 800 млн человек по всему миру.