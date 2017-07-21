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Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суицидам до 15 лет лишения свободы

Общество
21 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Уголовная ответственность за создание "групп смерти" повышается до 5-10 лет лишения свободы

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении, проект закона об увеличении практически вдвое срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с 8 до 15 лет. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.

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Основные поправки коснулись статей 110, 110.1 и 110.2 Уголовного кодекса РФ ("Доведение до самоубийства", "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства").

В частности, с 5-8 лет до 8-15 лет депутаты увеличили сроки лишения свободы по части 2 статьи 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

Одновременно поправками в статьи 110.1 и 110.2 УК РФ ужесточается ответственность за действия "по склонению к совершению самоубийства или содействию совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство".

Наказание по этим статьям теперь составит от 5 до 10 лет лишения свободы (в настоящее время максимальное наказание составляет 5 лет).

При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных также повышается и составит от 6 до 12 лет тюрьмы (в настоящее время - до 6 лет). А если подстрекательство к суициду сопровождалось публичными призывами, в том числе через интернет, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки составят от 8 до 15 лет тюремного заключения.

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Повышается также уголовная ответственность за создание так называемых "групп смерти", то есть за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5-10 лет лишения свободы (в настоящей редакции - до 4 лет). Отягощающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и соцсети. В этих случаях наказание составит от 5 до 15 лет лишения свободы (в настоящее время - до 6 лет).

Инициаторы также напоминают, что в июне 2017 года уже был принят закон об установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы.

Однако они указывают, что такие меры являются несоразмерными тяжести и общественной опасности подобных преступлений и нуждаются в ужесточении.

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