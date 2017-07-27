Путин передал привет радушно встретившим его финским гражданам

САВОНЛИННА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё передал привет жителям этой страны, радушно встретившим его приезд.

В своем выступлении он отметил гостеприимство финской стороны и поблагодарил финских граждан, "которые встречали нас по ходу движения сюда, в эту гостиницу, за их дружелюбие и радушие". "Они мне так дружелюбно все помахивали руками. Я не могу помахать каждому, но, используя, возможности финских средств массовой информации, хочу им тоже послать привет", - сказал Путин, помахав рукой на камеры.

После того как переводчик озвучил слова российского лидера по-фински, президент РФ, улыбнувшись, повторил этот приветственный жест еще раз.