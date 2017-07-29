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Смена молодых политических лидеров стартует на форуме "Территория смыслов на Клязьме"

Политика
29 июля, 1:19 UTC+3 ТАСС

С молодежью встретятся лидеры думских фракций и глава ЦИК России

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ТАСС, 29 июля. Профильная смена, которая объединит тысячу молодых парламентариев и политических лидеров со всей России, стартует в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области. С молодежью встретятся лидеры думских фракций и глава ЦИК России, сообщили в пресс-службе форума.

"29 июля на форуме стартует образовательная смена молодых парламентариев и политических лидеров. Гостями форума станут председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, секретарь генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов", - рассказали в пресс-службе.

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В течение недели молодые парламентарии и политические лидеры вместе с приглашенными экспертами будут обсуждать актуальные вызовы, которые стоят сегодня перед обществом, а также "определят роль и место счастья в политике", говорится в сообщении.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами стартующей в субботу пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Миронов, Сергей Михайлович Зюганов, Геннадий Андреевич Памфилова, Элла Александровна Васильев, Владимир Абдуалиевич Жириновский, Владимир Вольфович
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