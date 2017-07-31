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Россия призывает стороны в Венесуэле прекратить "бессмысленное противоборство"

Политика
31 июля, 16:57 UTC+3

В МИД РФ отметили, что оппозиционные силы не только не откликнулись на призыв к участию в выборах в Конституционную ассамблею, но и спровоцировали отдельные столкновения, повлекшие человеческие жертвы

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия призывает стороны в Венесуэле прекратить бессмысленное силовое противоборство. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Конституционную ассамблею. По данным Национального избирательного совета этой страны, в них приняли участие свыше 8 млн человек или 41,5% избирателей. В настоящее время продолжается подсчет голосов, поданных за кандидатов, ожидается подведение его окончательных итогов, - говорится в комментарии. - С сожалением отмечаем, что оппозиционные силы не только не откликнулись на призыв к участию в выборах, но и старались помешать им, спровоцировав отдельные столкновения, повлекшие человеческие жертвы. Призываем стороны прекратить бессмысленное силовое противоборство".

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