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Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой

Политика
1 августа, 20:34 UTC+3 ООН ООН 1, августа. /ТАСС

Василий Небензя и Никки Хейли "обменялись парой слов" и встретятся позже "для предметного разговора"

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ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел во вторник первую встречу с американской коллегой Никки Хейли, обсудив с ней программу работы Совета Безопасности в августе. Как заявил российский дипломат журналистам, в ближайшие дни он планирует провести с ней "предметный разговор".

"Мы встретились сегодня утром. Мы будем встречаться чаще в ближайшие дни, недели, годы и так далее", - сказал Небензя. По его словам, в ходе дискуссии во вторник обсуждалась работа Совбеза под председательством Египта в августе. "Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора", - добавил он.

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Василий Небензя

Новый постпред РФ в ООН Василий Небензя

Василий Небензя, работавший в постпредстве РФ в 1990-е годы, не стал делиться с журналистами какими-либо особыми впечатлениями после своего возвращения. "Дайте мне больше времени, прошло около 17 лет с тех пор, как я уехал. Здание не изменилось, разве что в нем прошел ремонт. Я не работал в Совете Безопасности раньше, для меня это новый опыт", - отметил постпред РФ.

Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе. 28 июля он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот. После этого в интервью ТАСС он заявил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются. По его словам, РФ будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.

Василий Небензя родился в 1962 году, он владеет английским и испанским языками. Дипломат занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. В разные годы Небензя возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, в 1996-2000 годах был старшим советником в постпредстве РФ при ООН, в 2006-2012 годах - заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
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