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МО России подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой истребителем НАТО

Политика
1 августа, 21:09 дата обновления: 1 августа, 21:14 UTC+3

По данным оборонного ведомства, истребитель F-18 сопровождал группу самолетов РФ на безопасном расстоянии около одной минуты

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Материал из 1 страницы
Истребитель F-18 ВВС Испании

Истребитель F-18 ВВС Испании

© EPA/JAVIER CEBOLLADA

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Истребитель НАТО F-18 сопровождал два российских истребителя МиГ-31 и военно-транспортный самолет Ан-26, которые выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее Североатлантический альянс сообщил, что истребители НАТО из состава миссии патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики осуществили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем. Согласно заявлению альянса, два испанских истребителя F-18 были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трех российских самолетов, при этом не входящая в НАТО Финляндия также направила свой истребитель для воздушной инспекции российских самолетов.

"В ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО в течение около одной минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился в направлении воздушного пространства прибалтийского государства", - говорится в сообщении.

Как отметили в российском военном ведомстве, полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.

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