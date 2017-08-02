В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Комплекс посольства России в Дамаске подвергся в среду минометному обстрелу, жертв нет.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"2 августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований, - информировали в министерстве. - Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения".
"По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", - отметили в ведомстве. "Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске", - подчеркнули в министерстве.
В МИД также напомнили, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов, их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети.
Москва надеется, что Запад даст в СБ ООН должную оценку обстрела дипмиссии. "Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции, - говорится в сообщении ведомства. - В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена".