МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на Балканах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон прекратить шельмование ее внешнеполитической линии на Балканах. Об этом заявили в четверг в МИД РФ, комментируя ряд антироссийских высказываний вице-президента США Майкла Пенса, сделанные им в Подгорице.

"Вице-президент США выступил с очередной серией антироссийских заявлений, пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой", дойдя до обвинений нашей страны в попытках насильственной перекройки границ в регионе, - говорится в комментарии. - С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности".

"Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах, - обратили внимание в министерстве. - При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике".

В Москве напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году грубо нарушили международное право, нелегитимно применив силу в целях отторжения Косова от Сербии. "В результате создан еще один очаг конфликта в Европе. Под жестким прессингом Вашингтона официальная Подгорица 5 июня 2017 года оформила членство Черногории в НАТО вопреки мнению большинства граждан этой страны, - констатировали в МИД РФ. - США вместе с Евросоюзом без стеснения проигнорировали волю избирателей Македонии, не позволив партии, победившей в этой стране на выборах 11 декабря 2016 года, сформировать правительство".

"Так кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах - Москва или Вашингтон?" - говорится в комментарии дипведомства РФ.

"Призываем американских коллег прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов", - подчеркнули в МИД РФ.