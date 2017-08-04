Путин 5 августа в Кирове проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 августа отправится в Киров на заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра президент будет в Кирове, там он проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, пообщается с врио главы региона (Игорем) Васильевым, ознакомится с реализацией проекта "Бережливая поликлиника", о котором ему недавно рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова, посетит соответствующее медучреждение", - сказал Песков.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова 1 августа рассказывала Путину о реализации проекта "Бережливая поликлиника", который ведомство ведет совместно с госкорпорацией "Росатом". По ее словам, в проекте принимают участие 99 поликлиник в 37 регионах. Министр добавляла, что в результате реализации проекта "без каких-то дополнительных значимых финансовых ресурсов, просто за счет того, что нормализуется логистика, организационные процессы в 12 раз сокращается время ожидания врачей, упрощается запись на прием к врачам, работают "вежливые регистратуры".
По словам Скворцовой, эта программа в целом заработала, и "результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением". "Буквально за первые месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность повышается в среднем на 10-15%, доброжелательная обстановка, комфорт получения медицинской помощи", - поясняла она.