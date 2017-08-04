МИД РФ: процесс создания зон деэскалации в Сирии сковал террористическую активность

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Процесс создания зон деэскалации в Сирии позволил значительно снизить уровень напряженности и сковать террористическую активность.
Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и сирийского посла в Москве Рияда Хаддада.
"Состоялся предметный обмен мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в Сирии, - отметили в дипведомстве РФ. - Особое внимание было уделено созданию и налаживанию эффективного функционирования зон деэскалации на юго-западе страны, в Восточной Гуте (Дамасская область), в провинции Хомс, а также в Идлибе".
При этом было подчеркнуто, что "сам процесс создания таких зон уже позволил значительно снизить уровень напряженности, сковать террористическую активность и улучшить гуманитарную ситуацию".
В этом контексте стороны обсудили ход подготовки к очередному шестому раунду международной встречи по Сирии в Астане, информировали в МИД РФ.