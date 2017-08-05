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Вице-спикер Госдумы предлагает обсудить в ООН атаку коалиции на госпиталь в Ракке

Политика
5 августа, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Ирина Яровая считает, что очередной удар по мирному объекту в Сирии может говорить о полной некомпетентности международной коалиции под эгидой США

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предлагает обсудить в ООН атаку ВВС международной коалиции под эгидой США на госпиталь в сирийском городе Ракка.

"Пора на площадке ООН сделать разбор полетов ВВС США в прямом и переносном смысле и разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение не террористов", - заявила парламентарий журналистам в субботу.

По ее мнению, очередной налет коалиции на мирный объект ставит вопрос о том, "до каких пор коалиция будет помогать террористам бомбить и уничтожать Сирию". "Слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления", - убеждена Яровая.

Ранее агентство SANA со ссылкой на заместителя главы отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дину аль- Асаад сообщило о том, что ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по госпиталю в Ракке. Отмечается, что боеприпасы были снаряжены фосфором. По словам аль- Асаад, более 20 снарядов попало в здание медицинского учреждения, что привело к его разрушению. Кроме того, уничтожено большое количество автомобилей. Аль-Саад отметила, что террористов в этом госпитале не было.

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