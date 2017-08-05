Вице-спикер Госдумы предлагает обсудить в ООН атаку коалиции на госпиталь в Ракке

"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"Спорт 5 августа, 16:57
Кинэн: игра со СКА дала возможность оценить уровень хоккеистов "Куньлуня"Спорт 5 августа, 16:54
Тренер: легкоатлетка Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризисаСпорт 5 августа, 16:52
Знарок: хоккеисты СКА Войнов и Зубарев пропустят начало сезонаСпорт 5 августа, 16:24
Более 3 тысяч россиян не пустили на Украину с начала годаМеждународная панорама 5 августа, 15:36
Четыре шайбы Барабанова помогли СКА обыграть "Куньлунь" на предсезонном турнире в СочиСпорт 5 августа, 15:30
Под землей в шахте "Мир" в Якутии находятся восемь человекПроисшествия 5 августа, 15:29
Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018Спорт 5 августа, 15:25
Представительница Башкортостана Гареева выиграла индивидуальную велогонку на СпартакиадеСпорт 5 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предлагает обсудить в ООН атаку ВВС международной коалиции под эгидой США на госпиталь в сирийском городе Ракка.
"Пора на площадке ООН сделать разбор полетов ВВС США в прямом и переносном смысле и разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение не террористов", - заявила парламентарий журналистам в субботу.
По ее мнению, очередной налет коалиции на мирный объект ставит вопрос о том, "до каких пор коалиция будет помогать террористам бомбить и уничтожать Сирию". "Слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления", - убеждена Яровая.
Ранее агентство SANA со ссылкой на заместителя главы отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дину аль- Асаад сообщило о том, что ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по госпиталю в Ракке. Отмечается, что боеприпасы были снаряжены фосфором. По словам аль- Асаад, более 20 снарядов попало в здание медицинского учреждения, что привело к его разрушению. Кроме того, уничтожено большое количество автомобилей. Аль-Саад отметила, что террористов в этом госпитале не было.