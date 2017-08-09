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Более 70% кандидатов в губернаторы прошли регистрацию

Политика
9 августа, 11:21 дата обновления: 9 августа, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Всего на выборы глав 16 регионов было выдвинуто 105 кандидатов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 70% кандидатов на выборах глав регионов зарегистрированы. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она напомнила, что всего на выборы глав 16 регионов было выдвинуто 105 кандидатов от 24 партий.

"Зарегистрированы 75 кандидатов от 14 избирательных объединений. Это 71,5%, то есть более 70% кандидатов преодолели злополучный так называемый фильтр", - сказала она.

Причины отказов

Памфилова уточнила, что по результатам проверки подписей муниципальных депутатов было отказано в регистрации двум кандидатам - коммунисту, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву в Бурятии и Олегу Караськину, выдвинутому в Пермском крае от партии "Великое Отечество". В обоих случаях несколько подписей оказались сдвоенными, то есть поставленными ранее за другого кандидата.

"Кстати, все, кроме одного, из 105 кандидатов открыли счета. И вы знаете, кто это", - отметила глава ЦИК. Ранее Памфилова заявляла, что кандидат на пост губернатора Свердловской области, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не открыл специальный избирательный счет в Сбербанке.

По словам Памфиловой, семь кандидатов представили в избиркомы заведомо недостаточное количество подписей, 18 кандидатов вообще ничего не представили, "проявившись" только на начальном этапе выдвижения. В их число входит и Ройзман, добавила Памфилова.

"В данном случае говорить о том, что им отказали в регистрации, не совсем корректно. Можно говорить, что они сами из-за разных объективных или субъективных причин отказались от участия в выборах", - подчеркнула Памфилова.

Какие партии участвуют в выборах

Памфилова сообщила, что, помимо четырех парламентских партий, в губернаторских выборах по итогам регистрации участвуют еще 10 партий: "Патриоты России", "Коммунисты России", "Зеленые", Коммунистическая партия социальной справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, "Парнас", "Родина", Партия ветеранов России, Партия мира и единства.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог "фильтра" варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. 

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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