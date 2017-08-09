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Памфилова: критики барьеров при регистрации пытаются снять друг друга с выборов в Москве

Политика
9 августа, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Кандидаты жалуются, что на участие в выборах зарегистрировано слишком много человек

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Представители партий, выступающих за отмену каких-либо барьеров для регистрации на выборы, например, муниципального фильтра, сейчас пытаются снять через суды и жалобы в избиркомы своих конкурентов на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщила в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Ранее глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что на выборы в 125 муниципальных советов столицы выдвинулось 8329 кандидатов, зарегистрированы 7665 человек.

"Вот ситуация: здесь практически они зарегистрировали всех. И теперь представители в том числе и тех политических сил, которые ратовали за то, чтобы не было никаких препятствий, подают в суды и жалуются друг на друга. Оказалось, что кандидатов слишком много оказалось, теперь они жалуются, почему комиссия так много зарегистрировала, начинают искать друг у друга какие-то прорехи, чтобы снять своих конкурентов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

"Вот вам наша политическая действительность", - добавила она.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах: во всех районах старой Москвы (кроме Щукина) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Россия
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