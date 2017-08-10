В Москве надеются, что встреча в Астане по Сирии состоится до конца августа

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сроки следующего раунда переговоров в Астане зависят от готовности правительства и оппозиции, надежда на его проведение до конца августа сохраняется. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отвечая на вопрос, есть ли ясность в датах проведения встречи после консультаций стран-гарантов в Тегеране 8-9 августа.
"Это зависит не только от трех гарантов [России, Ирана и Турции], но и от готовности сирийских сторон - я имею в виду правительство САР и вооруженную оппозицию, которая присоединилась к нашим соглашениям о прекращении боевых действий, - сказал он. - Поэтому надо ждать еще от них информацию".
Отвечая на вопрос, состоится ли встреча до конца августа, как планировалось по итогам предыдущего раунда переговоров, Богданов отметил, что надеется на это, но говорить о конкретных сроках пока рано. "Думаю, сейчас [сроки] определятся в контактах с сирийскими сторонам, потому что они, прежде всего, должны соблюдать и выполнять принятые решения", - добавил дипломат.
При этом он уточнил, что прошедшие в Тегеране консультации стран-гарантов перемирия велись по линии военных.