Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". Видеотрансляция

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ВГТРК
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед участниками смены "Молодые политологи и социологи" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Глава российской дипломатии посещает эту дискуссионную площадку ежегодно. По традиции министр начинает свое выступление речью с изложением основных задач и направлений российской внешней политики и основных тенденций развития международной обстановки.
В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли".
Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.