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Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". Видеотрансляция

Политика
11 августа, 15:00 UTC+3

Ежегодно глава российской дипломатии начинает свое выступление на дискуссионной площадке речью с изложением основных задач и направлений внешней политики России

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ВГТРК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед участниками смены "Молодые политологи и социологи" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме". 

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Глава российской дипломатии посещает эту дискуссионную площадку ежегодно. По традиции министр начинает свое выступление речью с изложением основных задач и направлений российской внешней политики и основных тенденций развития международной обстановки.

В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". 

Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

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