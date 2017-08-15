Памфилова рассматривает избирательный залог как альтернативу муниципальному фильтру

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что в качестве коррекции нормы муниципального фильтра можно разрешить кандидатам в губернаторы собирать на выбор подписи муниципальных депутатов или избирателей или же заменить это избирательным залогом. Об этом она сообщила в интервью РБК, опубликованном во вторник на сайте издания.

В настоящее время, по словам Памфиловой, кандидаты зачастую вынуждены прибегать к "благотворительности" "Единой России", от которой избрано подавляющее большинство муниципальных депутатов. "Хорошо, что большинство депутатов от "Единой России" подписываются за претендентов от других партий, понимая негативные последствия безальтернативных выборов. Но это порождает вкусовщину, произвол и избирательный подход, поэтому изменения необходимы", - сказала глава ЦИК.

Изменения, пояснила она, могут быть радикальные, умеренные или косметические.

"Например, можно существенно снизить фильтр - до 1-2%, можно предложить, чтобы каждый депутат мог подписываться за нескольких кандидатов, можно предложить кандидатам на выбор или подписи депутатов собирать, или подписи избирателей, или вносить залог", - отметила Памфилова.

Ранее председатель Центризбиркома высказывалась за смягчение муниципального фильтра, допуская, что можно снизить его порог до 5% или разрешить депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы. Памфилова также сообщала, что по согласованию с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения этой законодательной нормы. Вопрос муниципального фильтра, по ее словам, будет впоследствии рассматриваться на рабочей группе при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.