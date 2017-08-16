Патрушев: кибератаки мая-июня показали дестабилизирующий потенциал иностранного ПО

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РЯЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что проведенные в мае-июне этого года хакерские атаки продемонстрировали дестабилизирующий потенциал иностранного программного обеспечения (ПО).
"Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти", - заявил он на совещании об информационной и транспортной безопасности в Центральном федеральном округе.
По его словам, "масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения".
"Анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в данной сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями", - подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, в этих условиях защита информационных систем от внешнего воздействия напрямую зависит от практической реализации положений указа президента РФ № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации".
"Тем более что результаты контрольно-технических мероприятий по оценке защищенности информационных систем и сетей связи органов государственной власти и органов местного самоуправления Центрального федерального округа показывают их сохраняющуюся уязвимость различным видам информационных воздействий, - заметил Патрушев. - От высших должностных лиц субъектов Федерации, находящихся в пределах округа, требуется четкая координация процесса реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей".
Секретарь СБ РФ также потребовал от губернаторов обеспечить выполнение требований по защите информации при переводе документов служебного пользования в систему федеральных и региональных центров обработки данных, а также при подключении информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена.