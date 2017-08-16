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Захарова: реализация заявлений США по КНДР обернется глобальной проблемой

Политика
16 августа, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Полемика вокруг корейского полуострова волнует всех, так как "эта игра мускулами происходит вокруг ядерного оружия и ядерных технологий", отметила официальный представитель МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Агрессивные заявления Вашингтона под копирку повторяют заявления, которые делались в Пхеньяне, их реализация обернется глобальной проблемой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM" в среду.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

По ее словам, развернувшаяся полемика вокруг Корейского полуострова - это опасная игра между Вашингтоном и Пхеньяном. "Это действительно то, что волнует всех, ведь эта игра мускулами происходит вокруг ядерного оружия и ядерных технологий, - сказала дипломат. - Если то, что мы слышим из Вашингтона может быть реализовано, то это, конечно, какой-то сценарий апокалипсиса. И главное, что эти разрушительные действия никогда не останутся внутри региона, это будет мировая проблема, мы прекрасно понимаем все риски".

"Мы слышим в последнее время, что Вашингтон начал постепенно смягчать эту риторику, - отметила Захарова. - Однако проблема останется. В последнее время заявления, которые делаются в Вашингтоне, как под копирку повторяют заявления, которые делались в Пхеньяне".

"На мой взгляд, США всегда претендовали на роль супердержавы, обладающей не только ядерным оружием, но и огромными финансовыми, политическими, дипломатическими, правовыми возможностями влияния на ситуацию, - отметила она. - И скатиться до уровня вот такого агрессивного риторического запугивания надо было еще постараться".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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