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Россия, Турция и Иран прорабатывают создание зоны деэскалации в Идлибе

Политика
17 августа, 16:14 UTC+3 МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала положительные тенденции в развитии военно-политической обстановки в Сирии, в том числе укрепление режима прекращения боевых действий

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты России, Турции и Ирана прорабатывают создание зоны деэскалации в районе Идлиба. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В астанинском формате экспертами прорабатывается создание зоны деэскалации в Идлибе", - отметила она.

Дипломат также констатировала положительные тенденции в развитии военно-политической обстановки в Сирии, в том числе укрепление режима прекращения боевых действий и начало функционирования зон деэскалации на юго-западе страны, в Восточной Гуте и на севере провинции Хомс.

"Предпринятые на основе меморандума 4 мая и соглашений, достигнутых в Аммане и Каире, практические шаги, включая размещение подразделений российской военной полиции на согласованных участках вдоль линии соприкосновения сторон в зонах деэскалации, позволяет рассчитывать на существенное улучшение гуманитарной ситуации, постепенное наведение "мостов доверия" в сирийском обществе", - считает Захарова.

Делегации РФ, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане в начале мая договорились о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации. Три зоны уже функционируют.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Иран Сирия Турция Россия
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