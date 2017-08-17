Россия, Турция и Иран прорабатывают создание зоны деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты России, Турции и Ирана прорабатывают создание зоны деэскалации в районе Идлиба. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В астанинском формате экспертами прорабатывается создание зоны деэскалации в Идлибе", - отметила она.

Дипломат также констатировала положительные тенденции в развитии военно-политической обстановки в Сирии, в том числе укрепление режима прекращения боевых действий и начало функционирования зон деэскалации на юго-западе страны, в Восточной Гуте и на севере провинции Хомс.

"Предпринятые на основе меморандума 4 мая и соглашений, достигнутых в Аммане и Каире, практические шаги, включая размещение подразделений российской военной полиции на согласованных участках вдоль линии соприкосновения сторон в зонах деэскалации, позволяет рассчитывать на существенное улучшение гуманитарной ситуации, постепенное наведение "мостов доверия" в сирийском обществе", - считает Захарова.

Делегации РФ, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане в начале мая договорились о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации. Три зоны уже функционируют.