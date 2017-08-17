Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии взаимодействие по сирийскому "химическому досье"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в четверг с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом двустороннее взаимодействие по "химическому досье" САР. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Обсуждалась проблематика двустороннего взаимодействия по сирийскому "химическому досье". Рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - информировали в МИД РФ.

Первые сообщения о применении химического оружия в Сирии в пригороде Дамаска появились в СМИ 21 августа 2013 года. Власти Сирии и оппозиция отвергали обвинения в проведении химической атаки, возлагая ответственность друг на друга. Франция и США при поддержке нескольких арабских государств, прежде всего Саудовской Аравией, серьезно рассматривали вопрос о нанесении ударов по Сирии. Однако 29 августа 2013 года на заседании СБ ООН Россия и Китай наложили вето на соответствующий проект резолюции. В сентябре того же года по итогам переговоров в Москве главы МИД РФ Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Валида Муаллема Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химического оружия.

14 сентября 2013 года в Женеве Сергей Лавров и занимавший тогда пост госсекретаря США Джон Керри достигли рамочной договоренности об уничтожении сирийского химоружия. 15 ноября исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утвердил детальный план уничтожения химоружия; в августе 2015 года был учрежден совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев его применения.

4 января 2016 года ОЗХО подтвердила завершение процесса уничтожения химоружия, задекларированного правительством Сирии.