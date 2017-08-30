Единый день голосования — 2017: Удмуртия

Выборы главы Удмуртской республики пройдут после того, как прежний глава региона Александр Соловьев в связи с утратой доверия был снят главой государства с должности. В апреле Соловьев был задержан по подозрению в получении 140-миллионной взятки от подрядчиков строительства мостов в регионе.

Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Александр Бречалов, который до переезда в Ижевск три года проработал на посту секретаря Общественной палаты РФ и до сих пор является сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия".

ЦИК республики зарегистрировал пятерых из восьми кандидатов, заявивших о намерении участвовать в выборах. Помимо Бречалова это представитель КПРФ, депутат Владимир Бодров; кандидат от ЛДПР, депутат и главный инженер одной из компаний региона Тимур Ягафаров; Фарид Юнусов от "Справедливой России"; руководитель и главный редактор "Агентства "Столица Ижевск" Андрей Иванов от КПСС.

Неэффективное управление и стагнация

Эффективность управления — это то, чего Удмуртии не хватало Константин Калачев Политолог

"Удмуртия весьма богата — есть нефтедобыча, есть промышленные предприятия, есть человеческие ресурсы и потенциал сельского хозяйства, но коэффициент полезного действия — не высок, в том числе и из-за качества управления. На самом деле, эффективность управления — это то, чего Удмуртии не хватало", — рассказал ТАСС политолог Константин Калачев. По его мнению, неэффективность управления объясняется долгим отсутствием в регионе сильного главы.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что регион пребывает в состоянии стагнации. "При всем трудолюбии людей, живущих в Удмуртии, при том большом промышленном потенциале, который в республике был создан в советские годы, республика пребывала в состоянии стагнации, причем буквально во всех сферах", — говорит Калачев.

"Предыдущие руководители республики просто поддерживали ситуацию на плаву, вместо того чтобы пытаться ее изменить", — считает доцент факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Титков.

В начале июня 2017 года долг республики перед федеральным центром достигал 14,6 млрд рублей. Дефицит бюджета Удмуртии на 1 января 2017 года составлял 7,1 млрд рублей, или 13,2% доходов.

Мы идем по пути оптимизации ненужных расходов, ненужных активов Александр Бречалов Врио главы Удмуртской республики

Как сообщал Бречалов в интервью ТАСС в июне, власти Удмуртии ставят задачу сформировать бюджет региона в 2018 году профицитным. "Что касается бюджета, действительно, это проблема. Внешний долг сейчас составляет почти доходную часть бюджета. Мы идем по пути оптимизации ненужных расходов, ненужных активов, изыскиваем такие точки роста, которые можно активировать в ближайшие месяцы и сформировать профицитный бюджет в 2018 году", — сказал он.

По словам Титкова, новой команде придется сконцентрироваться и на внутренних хозяйственных проблемах, а также разобраться с долгами. "Например, то, каким образом будет развиваться оборонно-промышленный комплекс в регионе, зависит больше от федеральной власти, от федеральной повестки. Нужно делать ставку на то, что под силу региональной и муниципальной власти – это проекты в аграрном секторе, в сфере глубокой переработки, сервисе, городском хозяйстве", — считает Титков.

"На сегодняшний день сельское хозяйство работает неплохо, но каких-то грандиозных проектов нет. Хотя прежние руководители республики уделяли достаточно много внимания этой сфере. Республика сама себя кормит и, помимо всего прочего, еще и дает стране достаточно много продуктов. Например, по производству молока регион в числе лидеров", — сказал ТАСС старший научный сотрудник центра по изучению современных этнополитических процессов отдела междисциплинарных и прикладных исследований Удмуртского института истории, языка и литературы Владимир Воронцов.

Внимание федерального центра

Решение ряда проблем в регионе зависит от внимания федерального центра, считает Воронцов. По его словам, стабилизировать бюджет и выплатить долги Удмуртия могла бы в более короткие сроки, если бы новым властям удалось договориться о перераспределении налогов от нефтедобывающих предприятий.

"В Удмуртии ежегодно добывают чуть более 10 млн тонн нефти — это много для такой небольшой республики. Другое дело, что в отличие от Татарстана и Башкирии республике не удалось сохранить контроль над этим ресурсом, остались только налоги", — сказал собеседник агентства.

После "Прямой линии" с президентом России Владимир Путин посетил жительницу Ижевска города Анастасию Вотинцеву. В своем обращении Вотинцева рассказала, что вынуждена жить с тремя детьми в аварийном доме, расселить который местные власти собираются только в 2029 году. Глава государства поручил Бречалову до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. Однако в городе остается немалый процент ветхого и аварийного жилья, расселение которого может занять едва ли не десятилетия.

Развитием городов никто не занимался. В том, что касается городской среды, Удмуртия сильно отстает Константин Калачев Политолог

"Ничего не двигалось вперед долгие годы, развитием городов никто не занимался. В том, что касается городской среды, Удмуртия сильно отстает. Если города в других регионах Поволжья как-то развивались и как-то менялись, то Ижевск отстал. Это касается в первую очередь жилого фонда", — считает Калачев.

Болевые точки региона

Как заявлял в интервью ТАСС Бречалов, самыми болезненными точками региона остаются здравоохранение и дорожно-транспортное хозяйство. Однако, как сообщил 12 августа руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в республику, Удмуртии удалось стать одним из лидеров по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". По его словам, республика имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование в рамках проекта. "Мы также обсудили перспективу следующего 2018 года. Правительством России принято решение сохранить объем финансирования по проекту "Безопасные и качественные дороги" и на следующий 2018 год, и в пределах текущего года. Из федерального бюджета будет предоставлен трансфер в размере 625 млн рублей", — цитирует Старовойта пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства.

Второй серьезной проблемой стала оптимизация системы здравоохранения республики, продолжавшаяся несколько лет. Как отмечают региональные СМИ, результатом реформы стало объединение медучреждений, сокращение нескольких тысяч стационарных коек и ликвидация отделений, сопровождаемые увольнением опытного медперсонала. 19 апреля перед зданием правительства Удмуртии прошел пикет, участники которого просили врио главы республики поставить вопрос о доступности медицинской помощи. 25 апреля стало известно об отставке регионального министра здравоохранения Алексея Чуршина.

Региональные власти планируют решать проблемы излишней оптимизации, а также привлекать бизнес в сферу медуслуг. "Как выяснилось, те услуги, которые оказывает кабинет врача общей практики или ФАП, входят в ОМС. А это означает, и закон позволяет, что и частные клиники могут оказывать по полису такие услуги гражданам. При этом для бюджета построить кабинет врача общей практики стоит 10 млн рублей, а частная клиника может вложить свои деньги и возвращать инвестиции в том числе с помощью системы ОМС. Конечно, под жестким контролем", — пояснил врио главы республики.

Новые возможности республики

Главное, чего мы хотим добиться с помощью этой работы, — оптимизировать процесс по вхождению инвестора в регион Александр Бречалов Врио главы Удмуртской республики

Одним из опорных инструментов развития экономики республики должна стать интерактивная карта "Инвестируй в Удмуртию". Этот проект будет направлен на поддержку внешних и внутренних экспертов и будет являться концепцией экономического развития республики на ближайшие годы. "Конечно, интерактивная карта для нас не самоцель как картинка. Главное, чего мы хотим добиться с помощью этой работы, — оптимизировать процесс по вхождению инвестора в регион", — пояснил Бречалов.

Внедрение такой карты позволит сократить административные барьеры для бизнеса и поможет не только войти в регион инвесторам, но и открыть новые рынки для предпринимателей Удмуртии.

Также диверсификации экономики региона в ситуации постепенного сокращения гособоронзаказа способствует переориентация предприятий ОПК региона на внешние рынки, отметили ранее в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Это поддержка по поиску зарубежных покупателей и партнеров, продвижение продукции на внешние рынки в рамках участия в зарубежных международных выставках и ярмарках, кредитные и страховые продукты, а также другие инструменты, которые помогают повысить конкурентоспособность продукции", — говорится в сообщении РЭЦ.

В частности, предприятия комплекса ОПК республики, по информации РЭЦ, на данном этапе стараются привлечь инвестиции в строительство в Удмуртии крупного производства солнечных панелей, развить прямые поставки нефтяных электронасосов. Среди перспективных партнеров —Китай, Казахстан, Азербайджан. Проводится сертификация соответствия требованиям внешних рынков.

Галина Полоскова