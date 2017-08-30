Как проголосовать на выборах-2017

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Этой осенью выборы разного уровня пройдут в 81 субъекте РФ. В 16 регионах выберут губернаторов, в шести — депутатов законодательных собраний. В городе Якутске выберут мэра, еще в 11 региональных центрах — депутатов городских советов. Во многих других муниципалитетах пройдут выборы местных депутатов и глав. Основная особенность единого дня голосования в 2017 году — это тестирование взамен открепительных удостоверений новой системы включения избирателя в списки не по месту жительства.
Проголосовать на выборах, которые будут проходить в этот день в конкретном регионе, городе или селе, имеет право зарегистрированный в этом регионе, городе или селе гражданин РФ, которому ко дню голосования исполнилось 18 лет.
Не могут голосовать лица, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Участки открыты в день голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Участки, на территории которых рабочее время большинства избирателей совпадает со временем голосования (например, вахтенная или посменная работа), могут быть открыты раньше, но не более чем на два часа.
Количество бюллетеней зависит от того, сколько выборов разного уровня одновременно проходит на вашем участке.
Чтобы получить бюллетень, нужен паспорт или заменяющий его документ. Каждый избиратель вправе получить избирательный бюллетень и заполняет его в кабине, оборудованной для тайного голосования. При заполнении бюллетеня ставится галочка или другой знак в квадрат, относящийся к кандидату или партийному списку. Если в бюллетене нет отметок в квадратах напротив фамилий кандидатов или партий либо в нем проставлено больше отметок, чем допустимо, он признается недействительным. Такие бюллетени будут учитываться при подсчете общего количества голосов избирателей, однако не будут засчитаны ни за какого из кандидатов.
Если вы испортили бюллетень не намеренно, то можете обратиться к членам комиссии с просьбой выдать новый бланк. Испорченный бюллетень незамедлительно погашается (отрезается левый нижний угол) и избирателю выдается новый. При подсчете голосов испорченный бюллетень не учитывается. Также не учитываются бюллетени "неустановленной формы". Это обнаруженные в ящиках для голосования разорванные бланки или те, у которых нет печати, марки, подписей двух членов комиссии.
Наличие каких-либо надписей или рисунков, сделанных избирателем на бюллетене за пределами клеточек для голосования, не имеет значения.
В этом году в 20 регионах, где выбирают губернаторов или депутатов законодательных собраний субъектов РФ, будет протестирована новая система взамен открепительных удостоверений. Это республики Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Ярославская области и город Севастополь.
В этих регионах избирателям вместо получения открепительных удостоверений теперь нужно подавать в избирком специальные заявления, чтобы их включили в списки для голосования на участке в другом городе. "Открепиться" можно только в пределах единого избирательного округа — территории, на которой проводятся выборы. Для выборов губернатора, например, это территория субъекта федерации. То есть проголосовать на выборах главы Бурятии, находясь в Москве, не получится.
Новая система готовится к президентским выборам 2018 года, когда проголосовать таким образом можно будет в любом месте пребывания на территории страны.
Заявление о включении вас в списки избирателей можно подать там, где вы собираетесь проголосовать. За 45 дней до выборов вы можете обратиться в местную территориальную избирательную комиссию, а за 10 дней до выборов — в участковую. Заявление также можно подать через МФЦ или сайт госуслуг.
То же самое вы можете сделать в своем избиркоме, если еще не уехали, но точно знаете, что в этот день будете находиться в другом месте. Информацию о вас передадут на конкретный участок, там вас включат в список, и вы сможете проголосовать.
Крайний срок подачи таких заявлений — за пять дней до голосования.
Если до выборов осталось меньше пяти дней, а вы вдруг решили голосовать не по месту прописки, вы можете подать заявление в свою участковую комиссию. Это нужно будет сделать не позднее 14.00 субботы — дня, предшествующего дню голосования.
На ваше заявление наклеят специальную марку. С таким заявлением и паспортом вы придете голосовать на специальный участок в том населенном пункте, где будете находиться в единый день голосования. Там фрагмент этой марки отклеят и приклеят напротив ваших данных в списке избирателей, а само заявление у вас изымут.
Открепительные удостоверения будут применяться только в двух регионах — в Ленинградской и Брянской областях, где пройдут дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. Проголосовать по ним тоже можно только в пределах избирательного округа. Удостоверение нужно заранее получить в избиркоме по месту жительства. Оно выдается территориальной комиссией не ранее чем за 45 и не позднее чем за 11 дней до дня голосования, участковой комиссией — начиная за 10 дней до выборов. В день голосования открепительные не выдаются.
В остальных регионах, где состоятся местные выборы, открепительные удостоверения ни в прежнем, ни в новом виде действовать не будут.
Вручную или автоматически. Автоматизированные системы обеспечивают быстрый и четкий подсчет голосов и снимают проблему доставки бюллетеней и протоколов из отдаленных и труднодоступных регионов.
С этой целью российский Центризбирком с 2000 года применяет Государственную автоматизированную систему "Выборы" (ГАС "Выборы"). При проведении голосования используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ). Однако на большинстве участков подсчет голосов ведется вручную.
В единый день голосования в прошлом году была впервые испытана технология изготовления на участках протоколов с машиночитаемым QR-кодом. При передаче протоколов из УИК код сканируется, и данные об итогах голосования вводятся в систему ГАС "Выборы". В этом году увеличено число участков, на которых будет применяться эта технология.
С конца июля работает информационно-справочный центр ЦИК для консультирования граждан по выборам. Вопросы можно задавать по многоканальному бесплатному для звонков из России телефону: 8 800 301-12-09. До 29 августа центр работает с 09:00 до 18:00 мск. 30 августа он перейдет на круглосуточный режим работы.