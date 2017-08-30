Единый день голосования — 2017: Новгородская область

В феврале 2017 года в отставку досрочно ушел глава Новгородской области 65-летний Сергей Митин, руководивший регионом девять с половиной лет. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен 37-летний Андрей Никитин. К моменту назначения он шесть лет руководил Агентством стратегических инициатив, был инициатором проведения российского чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" Worldskills.

На губернаторские выборы кандидатуру Никитина выдвинула партия "Единая Россия". Конкуренцию ему составят четверо: политик Ольга Ефимова от КПРФ, депутат Госдумы Антон Морозов от ЛДПР, предприниматель Михаил Панов от "Справедливой России" и военный пенсионер Николай Захаров от "Патриотов России".

Запрос на новых управленцев

Эксперты рассматривают смену власти в Новгородской области как запрос на смену поколений управленцев и реализацию новых идей.

"В отставках и назначениях, в обновлении состава губернаторов, исполняющих обязанности губернаторов видим, что верх берут молодые кадры, которые уже имеют опыт работы, много идей, связанных с новыми экономическими и управленческими технологиями", — сказал ТАСС профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев.

По словам председателя новгородского экспертного клуба "Антоново" Алексея Громского, в Новгороде в последние годы развивался затяжной конфликт между думой Великого Новгорода, находившейся под влиянием экс-губернатора Сергея Митина, и мэром Юрием Бобрышевым. Депутаты отправили главу города в отставку, но ему удалось вернуть свой пост через суд.

Общественные группы становились в оппозицию власти из-за несогласия с методами управления регионом Алексей Громский Председатель новгородского экспертного клуба "Антоново"

"Значимые общественники, руководители предприятий, политики вовлекались в противостояние. Иные общественные группы становились в оппозицию власти из-за несогласия с методами управления регионом, авторитарным стилем, выбранным вектором развития", — говорит Громский.

По словам эксперта, после отставки Митина между городскими и областными властями наладился диалог. Как отмечает Громский, новому губернатору "предстоит направить энергию региональных лидеров на созидательные действия, реализацию программы развития региона".

Специалисты надеются на улучшение экономической ситуации в области, если главой станет управленец нового типа с авторитетом у высшего руководства страны.

"Регион, который ранее со сложностями попадал в федеральные целевые программы и проекты, может получить финансирование из федерального бюджета на развитие, повышение качества жизни новгородцев", — уверен Громский.

В июле замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков по итогам встречи с Андреем Никитиным сообщил, что регион может рассчитывать на поддержку.

"Мы наметили несколько программ, в которых область может участвовать. Они разные, начиная от приборостроения и заканчивая глубокой переработкой леса", — сказал Осьмаков.

Туризм и плохие дороги

В Новгородской области насчитывается 37 памятников ЮНЕСКО, но совсем немного масштабных событий, которые привлекают туристов.

Событийный туризм... должен стать главным инструментом маркетинга в продвижении Новгородской области Андрей Катаев Директор турофиса "Русь Новгородская"

"Событийный туризм — исторические фестивали, конкурсы, фольклорные праздники — при поддержке областных и федеральных властей должны стать главным инструментом маркетинга в продвижении Новгородской области", — говорит директор турофиса "Русь Новгородская" Андрей Катаев.

С будущего года статус федеральных получат четыре музыкальных и военно-исторических фестиваля в Новгородской области. Это даст мероприятиям финансовую и информационную помощь.

Развитию туризма в регионе препятствуют и плохие дороги. Президент РФ Владимир Путин во время визита в область зимой отметил, что нормативам не соответствует 70% региональных и местных автотрасс.

"Новгородские дороги — это системная проблема, не находившая решения уже много лет. Если новому главе региона удастся решить ее качественно, это снимет какую-то часть претензий населения к властям", — говорит новгородский социолог Александр Жуковский.

Сейчас в Новгородской области начался ремонт дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей. Как заявлял ранее ТАСС врио губернатора Андрей Никитин, в области выделена сеть опорных магистралей, имеющих самую большую нагрузку, которые будут приводить в порядок в первую очередь. По его словам, ежегодно в области будут ремонтировать 10% ненормативных дорог.

Привлечь молодых

Выгодное расположение региона между Москвой и Санкт-Петербургом имеет и обратную сторону. В столицы уезжают талантливая молодежь и профессионалы. По данным Новгородстата, в среднем в год из области уезжают более 5 тыс. человек — на учебу и работу.

"Среди преимуществ Петербурга — более сильные научные школы по целому ряду отраслей, возможность разнообразно проводить досуг для молодежи. Взрослую часть населения привлекают зарплаты, которые выше новгородских в полтора-два раза", — перечисляет экономист, профессор Новгородского госуниверситета Наталья Омарова.

По ее словам, в Новгородской области необходимо создавать образовательный кластер, который поможет удержать молодых людей в регионе.

Простое население ждет решения насущных проблем, которые к сегодняшнему дню значительно обострились Александр Жуковский Социолог

"Простое население ждет решения насущных проблем, которые к сегодняшнему дню значительно обострились. Еще в 2006 году наш социологический центр опросил 70 тыс. домохозяйств. Люди просили переселения или ремонта домов, благоустройства дворов в городах, строительства медучреждений и спортивных сооружений. Сейчас запросы практически те же, но прибавились жалобы на рост цен и низкие зарплаты", — говорит новгородский социолог Александр Жуковский.

"Актуальнейшая проблема сейчас, которая осталась в наследство, — ремонт дорог. Буквально вчера мы с областью определились с дополнительными дорогами на 173 млн рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс удалось практически достроить в последние месяцы, хотя Митин обещал его сдать к 1 января прошлого года. Обязательно до января подведем под крышу новую школу в Псковском микрорайоне, ну, и не сомневаюсь, что закончим ремонт городских дворов, их у нас 58, примерно половина уже сделана", — рассказал ТАСС мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Юлия Генерозова