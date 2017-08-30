Единый день голосования — 2017: Белгородская область

Это уже вторые выборы в Белгородской области, которые проходят в единый день голосования © Антон Вергун/ТАСС

В выборах губернатора Белгородской области примут участие четыре кандидата, в том числе действующий глава администрации Евгений Савченко, который руководит регионом с 11 октября 1993 года. Он четыре раза побеждал на выборах главы региона и дважды наделялся полномочиями Белгородской областной Думой. Савченко находится у власти 23 года, и это рекорд для российских губернаторов. Следующий пятилетний срок может сделать его практически недосягаемым по этому показателю.

Кроме Евгения Савченко, прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский (ЛДПР), Эдуард Чаусов (Партия ветеранов России).

Абсолютный лидер в Черноземье

Политическое долгожительство Савченко эксперты связывают с тем, что он сумел выстроить стиль управления, который позволил ему избежать серьезных скандалов за более чем два десятилетия во власти.

"При этом губернатор в случае защиты интересов региона настойчив в отстаивании своей позиции, Белгородская область у него в приоритете", — полагает член Общественного совета Белгорода, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка. По его словам, Савченко противодействовал компании жены Юрия Лужкова Елены Батуриной "Интеко", которая имела виды на белгородские земли. В 2015 году Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Савченко, после того как губернатор предложил крупным аграрным компаниям помочь области в ремонте дорог к их же предприятиям.

Комментируя эту тему ТАСС, Савченко тогда заявил, что правительство региона не откажется от добровольных пожертвований. В итоге ФАС исключила главу региона из числа ответчиков, но оштрафовала 11 компаний за сговор. "Эти ситуации сыграли на укрепление авторитета Савченко в регионе", — считает Сапрыка.

Регион — абсолютный лидер в Черноземье по ряду экономических показателей, в том числе в сфере инновационной экономики Владимир Слатинов Эксперт Института гуманитарно-политических исследований

Одним из главных достижений Савченко эксперты называют активное развитие Белгородской области. "Регион — абсолютный лидер в Черноземье по ряду экономических показателей, в том числе в сфере инновационной экономики, а по социальным, сельскохозяйственным и инфраструктурным показателям — один из лучших в стране. Савченко и сам креативен и инновационен, и регион постоянно осваивает новые экономические и управленческие технологии, является передовым по внедрению проектного подхода", — считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

За последнее десятилетие валовой региональный продукт области увеличился почти в 50 раз, производство свинины выросло более чем на 1000%, а мяса птицы — почти на 500%. Белгородская область первой в стране готовится открыть осенью завод переработки продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в органоминеральные удобрения по уникальной для России программе биологизации земледелия.

Закон возвышения потребностей

Как отметил доктор политических наук Владимир Слатинов, во всех развитых регионах, где основные экономические проблемы решены, люди начинают активно заниматься улучшением качества жизни. "Есть закон возвышения потребностей. Люди в Белгородской области стали жить лучше, и запросы у них изменились", — констатировал он.

Люди в Белгородской области стали жить лучше, и запросы у них изменились Владимир Слатинов Эксперт Института гуманитарно-политических исследований

В частности, в своем докладе по итогам 2016 года губернатор Савченко отметил, что по качеству жизни населения Белгородская область находится на 6-м месте, а по величине прожиточного минимума — на 2-м месте в России.

Вместе с тем эксперты не исключают, что в регионе сложилась ситуация ожидания перемен. По мнению преподавателя кафедры культурологии и политологии Белгородского государственного национального исследовательского университета Романа Травина, несменяемость власти ведет за собой несменяемость команды. И сама команда костенеет, и среди большого числа людей зреет недовольство. "В политологии есть понятие "усталость электората": люди в Белгородской области устали от того, что изменений нет, — полагает он. — Главная проблема, которую мог бы решить новый губернатор самим фактом своего прихода, — это социальные лифты", — считает Травин.

Нынешняя администрация видит эту проблему. За последний год глава региона почти радикально обновил команду. "Пришли новые люди, которым 30–40 лет (…), это придает системе динамику", — отмечает Слатинов.

Эксперты уверены, что что об "усталости электората" можно будет судить по явке избирателей. "Даже если макроэкономические показатели демонстрируют рост и в регионе политическая стабильность, избирателю интересны перемены. Если избиратели устали, они проголосуют ногами", — считает доцент кафедры социологии и политологии Воронежского государственного университета Роман Савенков.

"Белгородский тупик"

Как отмечает Виктор Сапрыка, региону в ближайшие годы предстоит решать проблемы, связанные с близостью Украины. По его словам, в последние годы в Белгородской области резко снизились импорт и экспорт. Например, в 2016 году импорт уменьшился в четыре раза — с $3,29 млрд до $804 млн, а экспорт сократился в три раза — с $698 млн до $233 млн.

Области предстоит выработать вектор развития в новых условиях — изменить транспортные и экономические потоки Виктор Сапрыка Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции

"Белгородская область входила в еврорегион "Слобожанщина", планировалась агломерация с Харьковской областью, был создан ныне неработающий технопарк "Слобожанщина", задумывалось открытие на границе хаба — аэропорта на участке Гоптовка–Нехотеевка (…) Регион был транспортной артерией и соединял Россию с Европой, а теперь стал "белгородским тупиком". Области предстоит выработать вектор развития в новых условиях — изменить транспортные и экономические потоки через другие страны СНГ", — считает Сапрыка.

Но, по мнению Романа Травина, в этой ситуации для бизнеса Белгородской области обнаружились несомненные плюсы. "Белгородские бизнесмены заняли нишу украинских предпринимателей на рынке услуг и сервиса, торговли, общепита, развлечений. Раньше белгородцы массово ездили на украинские территории — за покупками на оптовые харьковские рынки, в автосервис, на отдых в ночные клубы и в рестораны. А сейчас люди выбирают сервис и покупки у себя дома, их зарплаты (по размеру они находятся на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области) уходят не на Украину, а идут на развитие среднего и малого бизнеса Белгородского региона", — констатировал Травин.

Елена Рузанова