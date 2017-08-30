Единый день голосования — 2017: Саратовская область

Избирательная комиссия Саратовской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона. В их числе временно исполняющий обязанности губернатора и выдвиженец от "Единой России" Валерий Радаев. Он руководит регионом с 2012 года и незадолго до истечения срока подал в отставку, чтобы участвовать в выборах.

Соперничать с ним будут депутат Госдумы и секретарь Саратовского областного комитета КПРФ Ольга Алимова, депутат Энгельсского горсовета, предприниматель Станислав Денисенко от ЛДПР, а также главный инженер Лидия Паринова от "Патриотов России".

Транспорт для инвестора

По словам политолога и заместителя председателя городской общественной палаты Дмитрия Олейника, одна из главных проблем Саратова — это неразвитая транспортная инфраструктура: нет быстрого железнодорожного сообщения с Москвой, маленький устаревший аэропорт в центре города. Все это осложняет привлечение в город инвесторов и туристов.

В регионе сосредоточены большие энергоресурсы, которые могут и должны привлекать инвестиции Дмитрий Олейник Политолог, заместитель председателя общественной палаты Саратова

"Мало кто бывает в Саратове, знает о нем. А ведь в регионе сосредоточены большие энергоресурсы, которые могут и должны привлекать инвестиции", — говорит политолог.

По его словам, сейчас строится новый аэропорт в Сабуровке, идет работа по электрификации участка железной дороги от Ртищева до Мичуринска. Это сократит время в пути от Саратова до Москвы до 10 часов при нынешних 15–19. Программа реконструкции участка Ртищево-Мичуринск, по данным ПривЖД, запланирована на 2017–2018 годы.

Как отметили в правительстве Саратовской области, в этом году регион вошел в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". На восстановление дорог Саратова, Энгельса выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 1 млрд перечислен из областного на условиях софинансирования. Подразумевается, что Саратовская область в рамках программы получит порядка 18 млрд рублей до 2025 года.

Долгострои и ветхий жилой фонд

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратовскую область назвал в числе острых проблем региона долгострои. Сейчас в реестре обманутых дольщиков значится более 3 тысяч семей. В регионе насчитывается 25 проблемных объектов, для завершения их строительства требуется около 2,75 млрд рублей. При этом власти не исключают, что в ближайшее время реестр пополнят еще 17 проблемных объектов.

"Проблема долгостроев не новая, но долгое время она в регионе не решалась", — подчеркнул на одной из встреч с дольщиками Володин. Он пообещал, что работы по достройке всех объектов в Саратовской области должны завершиться в течение 2019 года.

В регионе создана комиссия по проблемным домам... Кто бы ни стал новым губернатором, он тоже возглавит комиссию и будет отвечать за работу в этом направлении перед федеральной властью Дмитрий Олейник Политолог, заместитель председателя общественной палаты Саратова

"Таким образом, новый глава, как только вступит в должность, будет вынужден уделить максимум внимания данной проблеме. Сейчас в регионе создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил лично врио губернатора Радаев. Кто бы ни стал новым губернатором, он тоже возглавит комиссию и будет отвечать за работу в этом направлении перед федеральной властью", — уверен Олейник.

По данным министерства строительства и ЖКХ области, регион занимает пятое место в стране по объемам ветхого и аварийного жилья. На программу по расселению жителей область получила средства из федерального бюджета, но не раз срывала сроки ее завершения.

"В Саратовской области был один из самых высоких объемов аварийного жилья по сравнению с другими регионами. Если не до 1 сентября, то до конца года точно мы выходим из ситуации: расселяем 100% того аварийного фонда, который был таковым признан на 1 января 2012 года. Это очень серьезная работа, которую проделало правительство области", — сказал в ходе поездки в регион представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

"Даже федеральная программа переселения сможет решить проблему лишь частично. У нас достаточно большой объем памятников архитектуры, более 1,5 тысяч памятников от федерального до муниципального значения. Но это культурное наследие требует пристального внимания и огромных средств. Заняться этими вопросами также придется новому главе", — считает Дмитрий Олейник.

Проблемы Волги

Одной из наиболее острых для региона остается проблема загрязнения Волги. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов, основные проблемы Волги в регионе сейчас — это попадание загрязняющих веществ и зарастание реки. По словам Соколова, сейчас в Волгу выпускают ежегодно сотни тысяч рыб, при том что необходимо выпускать миллионы.

Министр сообщил, что в этом году на финансирование строительства очистного сооружения в городе Вольске из областного бюджета выделено 135 млн рублей. Кроме того, регион планирует открыть рыбопитомники для разведения растительноядных рыб, которые бы поедали растительность на мелководье. Согласно плану финансирования приоритетного проекта "Оздоровление Волги", который окончательно будет сформирован только к 2020 году, на все мероприятия региону необходимо более 1 млрд 665 млн рублей.

"Конечно, экология — это очень важный момент. К сожалению, Саратовскую область в этом вопросе нельзя назвать показательной. И учитывая, какое внимание Волге сейчас уделяют федеральные власти, очевидно, что новому главе будет необходимо приложить все усилия для решения проблем Волги", — считает Олейник.

Работать с туристами

Волга могла бы стать активным транспортным каналом и для туристов. "У нас есть Волга и нет такого активного солнца, как в более южных регионах. Саратов во многом идеален климатически. Туризм — потенциально очень прибыльное направление для региона", — говорит Олейник.

Как рассказал ТАСС председатель общественной палаты региона Александр Ландо, в прошлом году к Саратову пришло по Волге порядка 280 теплоходов с туристами. Но в городе нет системы по привлечению гостей.

"У нас действительно масса уникальных музеев, например, музей самоваров, саратовской гармоники. Есть множество культурных объектов, та же водяная мельница в селе Лох. В других регионах туристические проспекты лежат в гостиницах, в городах стоят туристические киоски. У нас не то что туристы, даже жители региона сами не всегда знают, куда можно поехать и что посетить", — говорит Ландо.

Чтобы туризм реально начал приносить прибыль региону, надо найти такого человека, который мог бы работать по этой теме, например, в качестве помощника губернатора Александр Ландо Председатель общественной палаты Саратовской области

Область намерена увеличить турпоток в регион за счет событийного туризма. В этом году состоялся фестиваль клубники в Балаково, провели национальные праздники Сабантуй и Наурыз, фестиваль "Аткарские розы", "Медовый праздник Балы-Тау". По мнению Ландо, этих усилий недостаточно.

"Чтобы туризм реально начал приносить прибыль региону, надо найти такого человека, который мог бы работать по этой теме, например, в качестве помощника губернатора. Поиск такого специалиста и контроль за его работой — также одна из важных задач будущего главы региона", — считает председатель общественной палаты области.

Валентина Брыкалина​