Единый день голосования — 2017: Калининградская область

С 2015 года в Калининградской области сменились три главы региона. Николай Цуканов, избранный на второй срок 13 сентября 2015-го, менее чем через год после выборов, 28 июля 2016-го, был назначен полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Его сменил Евгений Зиничев, до этого руководивший региональным управлением ФСБ. Позже он заявил об отставке по собственному желанию, а врио губернатора был назначен тридцатилетний Антон Алиханов, возглавлявший на тот момент правительство области. Он стал самым молодым главой региона в стране. На досрочных выборах 10 сентября жители решат, кто станет новым руководителем территории. На пост претендуют четыре кандидата.

Антон Алиханов — молодой технократ, кандидат экономических наук, ранее работавший в Министерстве юстиции РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ. Его кандидатуру выдвинуло на выборы региональное отделение "Единой России". Соперники Алиханова — лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин, секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин и эколог, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского, Екатерина Тимофеева, выдвинутая "Зелеными".

В окружении Евросоюза

Сухопутное сообщение с регионом сопряжено с пересечением границ зарубежных государств, визовым режимом и необходимостью прохождения таможенных процедур. Железнодорожное сообщение зависит от тарифной политики Литвы и Белоруссии.

"Проблемы транспортной доступности, таможенных издержек, с которыми сталкиваются и бизнес, и жители региона, поднимаются давно и решаются с разной степенью успешности. <...> Перед новой администрацией, новым губернатором, когда он будет избран, они также встанут", — отметил руководитель Социологической лаборатории анализа, моделирования и прогнозирования рисков Балтийского федерального университета им. И. Канта Ефим Фидря.

План развития линии Усть-Луга — Балтийск предусматривает запуск до 2020 года трех железнодорожных паромов. Специалисты обращают внимание на перспективу продления линии до западноевропейских портов. "Конечно, есть смысл открытия паромных линий, и не только на Засниц (Германия), но, скорее, на немецкие порты Любек и Киль, что удобнее для автомобильной логистики. Это позволило бы снять зависимость нашего транзита через Польшу в ЕС и из ЕС от прихотей и капризов Польши", — сказал ТАСС депутат Калининградской областной думы Леонид Степанюк.

Паромное сообщение необходимо, конечно, сделать более простым Александр Никулин Председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы

При этом необходимо решать вопрос таможенного оформления грузов для таких перевозок. "На сегодняшний день это достаточно затратные и длительные процедуры. <...> Паромное сообщение необходимо, конечно, сделать более простым", — считает председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в городе Пионерском 16 августа поручил решить вопрос обнуления НДС на авиаперевозки в регион. Это, по оценкам областных властей, положительно скажется на цене авиабилетов в Калининград.

Оторванность региона от основной территории России ставит область перед необходимостью максимально обеспечивать себя, в том числе продуктами. В рамках региональной программы импортозамещения высажено 739 гектаров плодовых и ягодных плантаций. К 2020 году их площадь должна достигнуть тысячи гектаров, что позволит начать поставки яблок и груш в российские регионы. По данным областного минсельхоза, территория полностью обеспечивает себя свежей свининой, картофелем и зерном, а доля товаров местных производителей в торговых сетях достигает 70%.

Не менее важен вопрос энергетической безопасности территории с учетом планов европейских соседей по выходу из энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), частью которого является область. В регионе строятся четыре новые электростанции, газовое хранилище, и "эту работу необходимо завершить", — подчеркнул Никулин.

Футбол, ОЭЗ и инвестиции

Прошлый год стал рекордным по числу привлеченных инвесторов и новых резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. По данным областного правительства, статус резидентов ОЭЗ получили 26 проектов (в 2015 году — восемь). На 1 января 2017 года в единый реестр резидентов ОЭЗ области включено 126 инвестиционных проектов. Общий объем заявленных инвестиций — свыше 95 млрд руб.

В начале августа правительство РФ внесло в Госдуму пакет дополнений в закон об ОЭЗ, который продлевает ее действие до 31 декабря 2095 года и дает ряд новых преференций для резидентов. Документ предоставляет особые льготы IT-компаниям и креативной индустрии, в том числе снижение порога необходимых инвестиций в сфере информационных технологий (IT) и медицинских компаний и предусматривает введение электронных виз для иностранных граждан.

Калининград... мог бы стать одной из площадок, на которой рост креативных цифровых индустрий мог быть обеспечен ускоренными темпами Ефим Фидря Руководитель Социологической лаборатории анализа, моделирования и прогнозирования рисков Балтийского федерального университета

"Калининград, учитывая его компактность и достаточно высокий уровень подготовки кадров, мог бы стать одной из площадок, на которой рост креативных цифровых индустрий мог быть обеспечен ускоренными темпами", — считает Ефим Фидря. По его словам, движение в этом направлении может дать области "опору для развития на долгие годы" с учетом привлечения и закрепления молодых и талантливых кадров.

Калининград примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. На острове Октябрьский в центральной части города строится стадион, который станет местом проведения игр. Завершение строительства стадиона и подготовка Калининграда к ЧМ входят в число приоритетных задач властей. Будущему главе региона предстоит также решать задачи дальнейшего использования и содержания арены.

"Мы очень надеемся, что к тому моменту, когда стадион начнет функционировать в полную мощь, наша команда "Балтика" сможет на нем собирать такую аудиторию, которая позволит заполнять его трибуны", — говорит член президиума Федерации футбола Калининградской области Сергей Кандалов. Это, по словам собеседника, дало бы возможность использовать стадион Центру подготовки молодых футболистов.

Александр Архипов