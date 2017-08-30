Единый день голосования — 2017: Марий Эл

Центральная избирательная комиссия Марий Эл зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев (от партии "Единая Россия").

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.

На грани банкротства​

Врио главы республики Александр Евстифеев определил финансовое состояние Марий Эл как предбанкротное. Госдолг республики, по данным местного Минфина, на 1 августа 2017 года достиг 14,5 млрд рублей. При этом в прошлом году в доходы республиканского бюджета было зачислено налогов, сборов и платежей всего на 13,4 млрд рублей.

Одна из самых острых проблем региона — колоссальный долг республики Руслан Гизатуллин Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Марий Эл

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Марий Эл Руслан Гизатуллин также относит проблему госдолга к числу основных, которые придется решать новому главе. "Одна из самых острых проблем региона — колоссальный долг республики, который сопоставим с годовым бюджетом региона. Новой власти придется решать сложный момент привлечения инвестиций в Марий Эл, это основная задача нового главы", — уверен эксперт.

Объем инвестиций в первом в полугодии 2017-го снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе врио министра экономического развития и торговли республики Дмитрия Пугачева (документ имеется в распоряжении ТАСС). По итогам прошлого года показатель также упал на 28%.

Первый форум

Опрошенные ТАСС эксперты обращают внимание на то, что перед губернатором будет стоять непростая задача привлечения инвестиций. "Чтобы привлекать инвесторов, необходимо создавать инфраструктуру, а когда ее нет — никто не пойдет. На это средств при таком госдолге нет. Развивать ее можно в такой ситуации лишь за счет федерального бюджета, но тут необходимо софинансирование, однако в республике нет денег даже и на это", — сказал Гизатуллин.

Чтобы привлечь к региону внимание бизнеса, в августе этого года потенциальные инвесторы были приглашены на первый в новейшей истории Марий Эл экономический форум "Время возможностей". На нем были представлены перспективные с точки зрения привлечения инвестиций отрасли республики: туризм, наука, а также ведущие предприятия региона.

Перспективы развития есть и у сельского хозяйства республики — именно на это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Мы раньше были одни из первых по эффективности ведения сельского хозяйства, а теперь сильно отстаем от других регионов Сергей Казанков Депутат Госдумы от Марий Эл

Депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков поясняет, что аграрный сектор республики сейчас находится в упадке. "Мы раньше были одни из первых по эффективности ведения сельского хозяйства, а теперь сильно отстаем от других регионов", — говорит он.

По данным министерства экономического развития Марий Эл, за первую половину 2017 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 17,7 млрд рублей, что на 4,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Медведев предложил властям Марий Эл сосредоточиться именно на развитии сельского хозяйства, в том числе животноводства и создании новых производств в отрасли.

В 2018 году в регионе, по информации правительства Марий Эл, планируется увеличение числа дойных коров на 1 тыс. голов, а по итогам этого года сельхозпроизводители рассчитывают увеличить средние надои с одной коровы с 5526 литров молока до 5700–5750 литров. Сейчас в Марий Эл поголовье насчитывает 17 тыс. 437 коров без учета личных подсобных хозяйств, с ними — более 32 тыс.

В республике реализуются и другие инвестпроекты в области животноводства. Среди них проект по созданию дойного стада численностью от 6 до 9 тыс. голов, строительство завода по производству детского питания на основе козьего молока и комбикормового завода. Инвестиции в эти направления превышают 900 млн рублей.

"Кричащие" детсады

Для детей от трех до семи лет требуется больше чем 4,5 тыс. мест Александр Евстифеев Врио главы республики Марий Эл

На проблему с местами в детских садах региона обратил внимание в июле этого года президент РФ Владимир Путин во время встречи с Александром Евстифеевым. Врио главы республики тогда назвал проблему "кричащей". "Потребность в детских садах высокая (…). Для детей от трех до семи лет требуется больше чем 4,5 тыс. мест, очередь такая сегодня имеется", — отмечал тогда Евстифеев.

По его словам, также пока не остановлена утечка молодого работоспособного населения из республики из-за невысоких заработных плат. По данным Маристата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за июнь 2017 года составила 27 тыс. рублей при среднероссийском показателе 41,6 тыс. рублей.

Олег Павленко​