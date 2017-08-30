Единый день голосования — 2017: Карелия

Жители Карелии впервые с 2002 года изберут главу республики. Возглавлявший регион почти пять лет Александр Худилайнен досрочно покинул пост в феврале 2017 года, не доработав до конца первого губернаторского срока четыре месяца. По мнению экспертов, его отставка была ожидаемой. За время руководства республикой выходцу из Ленинградской области не удалось стать "своим" в регионе. В Карелии периодически происходили политические скандалы, Худилайнен получил личный выговор от президента России Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья, а также случилась большая трагедия — гибель детей на озере Сямозеро.

Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен 52-летний Артур Парфенчиков, ранее директор Федеральной службы судебных приставов РФ. Он родился в Петрозаводске и почти 20 лет работал на разных должностях в региональной прокуратуре. Парфенчикова выдвинула на выборы "Единая Россия", при этом он является беспартийным кандидатом.

Всего республиканский избирком зарегистрировал семь человек. На пост высшего должностного лица республики также претендуют лидеры региональных отделений политических партий Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова (Партия роста).

Отсутствие успехов в экономике

Политолог, доцент Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета Александр Ильин считает, что период правления Худилайнена пришелся на кризис, а усилия властей не давали эффекта в сфере экономики, который бы почувствовали местные жители.

В республике растущая безработица, доходы населения сокращаются. У жителей Карелии пока нет доверия к власти Александр Ильин Доцент Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета

"От Худилайнена, несмотря, например, на приход в регион крупного инвестора АФК "Система", осталось отсутствие ощутимых успехов в экономике, которые бы на себе почувствовали жители. Кроме этого, в республике растущая безработица, доходы населения сокращаются. У жителей Карелии пока нет доверия к власти, его надо восстанавливать", — сказал Александр Ильин.

Карельский политолог Анатолий Цыганков считает, что развитию региона в первую очередь мешает слабая инфраструктура.

"В регионе небольшой уровень газификации — всего 6,5% — и у потребителей нет возможности получить дешевое топливо. В Карелии только 30% региональных дорог находятся в нормативном состоянии, это мешает развитию не только экономики, но и туризма, на который республика делает ставку. Водных грузовых перевозок практически нет, хотя в советское время они активно развивались. Инфраструктуру необходимо активно развивать", — отметил эксперт.

По мнению Цыганкова, развитие буксует из-за ранее допущенных управленческих ошибок. "Например, в моногороде Надвоицы создается промышленный парк, поселение объявили территорией опережающего развития, но нет резидентов, так как им невыгодно туда идти. Изначально неправильно расчет был сделан", — говорит он.

Неосвоенные федеральные деньги

Политолог Анатолий Цыганков считает, что для развития экономики необходимо снижать тарифы, повышать уровень газификации и тем самым удешевлять стоимость производимых в Карелии товаров.

Властям необходимо добиться снижения тарифов на перевозку грузов по железной дороге, так как они убивают горнопромышленный комплекс Карелии Анатолий Цыганков Политолог

"Не могут карельские предприятия и предприниматели платить порядка 10 рублей за киловатт, хотя в соседних регионах тариф ниже. Кроме этого, властям необходимо добиться снижения тарифов на перевозку грузов по железной дороге, так как сейчас они убивают горнопромышленный комплекс Карелии. Речь не идет о преференциях в тарифной политике для республики, а идет о создании равных условий для регионов", — говорит Анатолий Цыганков.

По словам политолога Александра Ильина, действующие производства в Карелии сократили объемы, а с ними и налогооблагаемую базу. "У нас есть Онежский тракторный завод, но сейчас он практически не работает. В Петрозаводске была мощная слюдяная фабрика, так как есть полезные ископаемые. Если бы такие предприятия работали, то они бы приносили доход в бюджет. Кроме этого, необходимо добиться возвращения налогов от Костомукшского горно-обогатительного комбината после его ухода в консолидированную группу налогоплательщиков", — отметил он.

По мнению Цыганкова, избранному главе региона необходимо воспользоваться потенциалом федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия до 2020 года", а также добиться полного федерального софинансирования по ней. Как заявляли ранее власти региона, ФЦП позволит улучшить транспортную и энергетическую инфраструктуру, привлечь новых инвесторов.

Карельский политолог Глеб Яровой указывает, что власти Карелии не смогли освоить более двух млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в 2016 году. По данным карельского Минфина, в основном эти деньги предназначались на строительство перинатального центра в Петрозаводске и реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья.

Деньги Карелия осваивать до конца не умеет, и систему их освоения надо перестраивать Глеб Яровой Политолог

"Деньги Карелия осваивать до конца не умеет, и систему их освоения надо перестраивать. К примеру, при наличии финансирования регион пока не может решить проблему с аварийным жильем", — отметил он.

Восстановление производства

В июле президент России Владимир Путин на встрече с Артуром Парфенчиковым попросил обратить внимание на болевые точки, озвученные жителями республики в ходе "Прямой линии". Среди них — расселение аварийного жилья, доступность медицинской помощи, волокита при выплате субсидий молодым семьям, проблемы моногородов, задержка заработной платы, вырубка лесов.

Во время визита главы государства в Петрозаводск врио главы Карелии представил ему стратегию развития региона. Ее приоритетами Парфенчиков назвал лесной и горнопромышленный комплексы, машиностроение, создание регионального кластера аквакультуры, развитие инфраструктуры для туризма. Кроме этого, за счет IT-технологий могут появиться новые сектора экономики.

В июле заработал Петрозаводский ликероводочный завод "Петровский", который прекратил свою деятельность в феврале 2017 года. В августе был запущен завод по переработке ягод на мощностях обанкротившегося предприятия "Ягода Карелии". Его появление должно дать стабильный дополнительный заработок тысячам жителей карельских поселков и деревень. По словам директора предприятия, более 600 млн рублей только на сезон 2017 года зарезервировано для закупки ягод у жителей Карелии.

Также летом в карельской столице начал работать первый в республике завод по производству кормов для форели. Его создание позволит уйти от закупки корма у зарубежных производителей.

Игорь Лукьянов