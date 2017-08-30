Единый день голосования — 2017: Севастополь

Никогда раньше с момента основания Севастополя в 1783 году градоначальник не избирался на прямых выборах. В украинский период глава городской администрации назначался из Киева. После воссоединения с Россией первый губернатор Сергей Меняйло был выбран Законодательным собранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

В июле прошлого года Владимир Путин назначил Меняйло своим полпредом в Сибири, а временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников. Он сразу же заявил, что готов пойти на прямые выборы, и поддержал соответствующие изменения в устав города.

Помимо Овсянникова, выдвинутого "Единой Россией", в борьбе за пост главы Севастополя участвуют Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

Большое строительство

Главными задачами главы Севастополя после возвращения в состав России были жизнеобеспечение и безопасность нового субъекта, вхождение города в правовое поле РФ, и эти вопросы решены, считает Дарья Маковская, кандидат политических наук, руководитель Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов.

Сейчас губернатор должен заниматься оперативным решением "насущных для города и его жителей проблем, многие из которых получены в наследство из украинского периода истории Севастополя", пояснила Маковская.

Чтобы подтянуть город и полуостров до общероссийского уровня развития, была создана специальная федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На это Севастополю выделяются существенные средства из федерального бюджета, например, в 2017 году — порядка 10 млрд рублей.

В рамках ФЦП должны быть построены медицинские учреждения, школы и детсады, отремонтированы и построены дороги, в том числе федеральная трасса "Таврида", которая соединит Севастополь и Крым с материком.

Основная часть крупных объектов ФЦП проектируется или проходит экспертизу. В то же время к местным властям есть вопросы по освоению средств, выделяемых федеральным центром. "Такая проблема есть, и она имеет сложную причинную обусловленность: есть объективные причины, есть и человеческий фактор, но сейчас эта ситуация выравнивается", — сказала политолог Маковская.

В феврале 2017 года Дмитрий Овсянников в интервью ТАСС рассказал о том, что для эффективной реализации ФЦП в Севастополе будут решаться кадровые вопросы, в частности, будет усилен строительный блок в правительстве. В свою очередь, замминистра экономического развития Сергей Назаров отметил поздний выход из экспертизы проектов, из-за чего сроки исполнения по некоторым объектам корректируются, а средства переносятся на объекты, которые будут гарантированно построены в срок. Но, по мнению Назарова, сейчас, благодаря налаженной работе по проектированию объектов ФЦП, есть уверенность, что темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов увеличатся, и "нет сомнений, что доведенные деньги, в частности, до Севастополя, будут в текущем году все освоены".

Судостроение, рыболовство, виноделие

В этом году была принята в качестве регионального закона Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года, разработанная по инициативе врио губернатора. Политолог Дарья Маковская указывает, что именно реализация стратегии станет "самым важным для будущего губернатора". В документе Севастополь назван главной базой ЧФ РФ, ставится задача восстановления и расширения инфраструктуры флота. Сейчас Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проводит модернизацию Севморзавода и готовит к обновлению 13-й судоремонтный завод Минобороны РФ. В перспективе город может стать крупнейшим центром кадрового, научного и технического обеспечения ВМФ РФ.

Стратегия предусматривает поддержку рыболовецкой отрасли: обновление не менее 20 рыболовных судов, увеличение вылова рыбы и производства консервов на треть.

Крайне актуальным будет создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия Дарья Маковская Руководитель Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов

"Крайне актуальным будет создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия. И здесь необходимо уделять отдельное внимание тем отраслям, от которых зависит обеспечение Севастополя местными продуктами, развитие местного производителя, который в будущем сможет эффективно работать и для других регионов РФ", — говорит Маковская.

В сфере туризма намечено введение в 2019 году военно-исторического парка "Федюхины высоты", Минобороны РФ строит в Севастополе филиал парка "Патриот" — первая из пяти его площадок должна открыться в сентябре этого года.

Ожидания людей и консолидация элит

Среди основных проблем, описанных в том числе и в Стратегии развития города до 2030 года, выделяются сравнительно низкий уровень жизни населения на фоне высоких цен на продукты, часть которых завозится с материка, низкая обеспеченность горожан жильем.

"Если выделять бытовые проблемы, которые волнуют людей, — это в первую очередь здравоохранение и ЖКХ. В севастопольской системе здравоохранения не хватает кадров, к врачу записаться сложно, ждать приходится по две недели. В сфере ЖКХ это ремонт, вывоз мусора, хотя ситуацию уже нельзя назвать критической", — отмечает политолог Дарья Маковская.

В севастопольской системе здравоохранения не хватает кадров, к врачу записаться сложно, ждать приходится по две недели Дарья Маковская Руководитель Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов

Опрошенные ТАСС эксперты указывают, что вновь избранному главе Севастополя предстоит консолидировать общество и местные элиты. "Первичная обязанность любого человека, пришедшего на территорию, — "подчинить" себе элиты, в смысле — договориться о целях и способах их достижения, вписать их в ту программу, которую руководитель собирается развернуть. Это базовая задача", — говорит профессор практики школы "Сколково", экс-директор департамента приоритетных проектов развития Севастополя Сергей Градировский.

Сейчас многие действия властей Севастополя вызывают споры среди элит и общественности. Такой, например, была ситуация с общественными обсуждениями проекта Генплана Севастополя весной 2017 года.

Большая часть замечаний к документу была связана с опасениями людей, что они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им это уже было разрешено ранее. Разъяснения местного правительства не дали результата, работа по Генплану была остановлена, а документ отправлен на доработку.

У горожан должно появиться общее видение будущего города, общая стратегия развития Владимир Нечаев Профессор и ректор Севастопольского госуниверситета

О дискуссиях в обществе говорит и Владимир Нечаев, доктор политических наук, профессор и ректор Севастопольского госуниверситета. "Здесь достаточно активная общественная жизнь, много различных точек зрения, общественных организаций, политических позиций. <…> У горожан должно появиться общее видение будущего города, общая стратегия развития, и пора от слов переходить к делу, к реальным изменениям в жизни реальных людей", — отметил он.

По мнению Нечаева, сейчас для Севастополя, объединившегося в 2014 году и вошедшего в состав РФ как новый субъект, главное — добиться некого единства понимания судьбы города уже в составе России, его будущего, его амбиций, и именно проведение прямых выборов позволит новому главе региона стать центром такой консолидации. "Все остальное — конкретные проекты, действия, стройки, события, мероприятия — это детали", — добавил он.

Андрей Мединский