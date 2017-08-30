Единый день голосования — 2017: Ярославская область

Прямые выборы губернатора Ярославской области пройдут впервые с 2003 года. Ход предвыборной гонки обходится без скандалов. Из шести претендентов на участие в выборах избирательная комиссия зарегистрировала пятерых, включая временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. В выборах также примут участие: депутат областной думы Сергей Балабаев (ПАРНАС), безработный житель Вологды Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Ярославской области Андрей Ватлин (ЛДПР).

Облизбирком отказал в регистрации выдвиженцу партии "Яблоко", бывшему вице-мэру Ярославля Олегу Виноградову, так как ему не удалось преодолеть "муниципальный фильтр".

"10 точек роста" Дмитрия Миронова

Предыдущий глава региона Сергей Ястребов ушел в отставку 28 июля 2016 года по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Миронов. До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел РФ, еще ранее — служил в ФСО.

Эксперты Фонда "Петербургская политика" и Коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" в Рейтинге политической выживаемости губернаторов среди сильных сторон Дмитрия Миронова указывают его репутацию чиновника с "федеральным бэкграундом". Местные эксперты отмечают, что приход Миронова в регион дал ярославцам надежду на поступление в область средств из федерального центра. "Пришел человек президента, население ожидает от него привлечения инвестиций в регион", — говорит ярославский политолог и социолог Евгений Голубев.

Нужно конкурировать за те деньги, на которые претендуют другие регионы. Для этого нужно делать самые разные региональные программы Евгений Голубев Политолог, социолог

Для решения региональных проблем, считает Голубев, губернатору необходимо проявлять активность в регионе и взаимодействовать с федеральным центром. "Нужно конкурировать за те деньги, на которые претендуют другие регионы. Для этого нужно делать самые разные региональные программы, идти в министерства, участвовать в федеральных целевых программах, ориентированных на развитие промышленности, привлекать инвесторов".

Ярославская область — регион с квалифицированными кадрами, относительно сильными вузами и перспективой развития, отмечает политолог. По данным правительства области, на долю промышленного сектора приходится около 40% валового регионального продукта экономики, в сфере промышленности заняты около 30% жителей региона.

Дмитрий Миронов 13 марта презентовал стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года — проект "10 точек роста". Как сообщал ТАСС, за восемь лет предполагается на четверть снизить безработицу за счет развития малого и среднего бизнеса, в 2,5 раза увеличить турпоток в Ярославскую область, избавиться от второй смены в школах и увеличить инвестиционную привлекательность области. Будущему главе региона предстоит создать в трех моногородах — Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме — территории с особым налоговым режимом, а также осуществить газификацию области и отремонтировать дороги.

Разбитые дороги и долги за газ

Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что крупнейшими объектами привлечения инвестиций для нового руководства области должны стать газификация региона и решение проблем водохозяйственного комплекса.

"В регионе есть проблема с оплатой за поставленные коммунальные ресурсы, грубо говоря — это долги за газ", — говорит политтехнолог Андрей Становой. По данным "Газпрома", на август 2017 года долги предприятий Ярославской области за газ составляют 7 млрд 488 млн рублей. Для сравнения: в августе 2016 года задолженность составляла 5 млрд 568 млн рублей. В 2017-м область и "Газпром" договорились о реструктуризации просроченной задолженности. Руководство региона взяло на себя обязательство погасить долг в течение пяти лет, при этом своевременно вносить все текущие платежи.

В апреле область посетил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Вместе с главой региона он подписал программу развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период до 2021 года. Власти достигли предварительной договоренности с компанией о строительстве завода сжиженного природного газа мощностью 40 тыс. тонн в год. "Эта идея появилась еще в 2009 году, планировался он в Большесельском районе. Хорошая идея, которая позволит обеспечить отдаленные населенные пункты топливом", — говорит депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Политтехнолог Андрей Становой так комментирует проблему водохозяйственного комплекса области, которую предстоит решить региональным властям. "Это проблема высокого износа коммуникаций — настолько, что весь водохозяйственный комплекс стал убыточным. Это новая для региона проблема, убыточным стал даже ярославский водоканал — там убытки за прошлый год ставили 140 млн, а за этот год — уже 109 млн рублей. До 2016 года он демонстрировал прибыль в районе 16–20 млн рублей". По его словам, всего на капитальный ремонт водоканалов и сопутствующих коммуникаций в Ярославской области потребуется порядка 35 млрд руб.

Системно сетями никто не занимался уже несколько лет, трубы рвутся. Проблему необходимо было решить еще в 2000-х годах Евгений Голубев Политолог, социолог

"Системно сетями никто не занимался уже несколько лет, трубы рвутся. Проблему необходимо было решить еще в 2000-х годах, но тогда это требовало политических усилий и финансовых средств, а также долгосрочного планирования, этого не могли обеспечить предыдущие губернаторы", — отметил Евгений Голубев.

Еще одна проблема, которую предстоит решить будущей власти, по словам Станового, — состояние дорожной сети. "Я не говорю о строительстве новых дорог, которые тоже нужны, но чтобы просто поддерживать состояние существующих, нужно в четыре раза больше денег, чем есть сейчас, — говорит эксперт. — Позитивные сдвиги уже стали появляться, однако до полного их решения очень далеко".

Наследие прошлого и местный патриотизм

Эксперты Фонда "Петербургская политика" и Коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" в Рейтинге политической выживаемости губернаторов отмечают устойчивые традиции конкуренции в местной политике. Ярославль склонен к протестному голосованию, а также к поддержке оппозиционных сил, считает доцент факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Титков. "Это дополнительная проблема. Плюс фон, с которым придется иметь дело новой команде, — дело Евгения Урлашова и конфликты, созданные командой предыдущего губернатора Сергея Ястребова", — рассуждает Титков.

Нужно показать людям, что Ярославская область — это регион опережающего развития Константин Калачев Политолог

Политолог Константин Калачев считает, что Ярославской области не хватает местного патриотизма. "Проблемы на самом деле везде одни и те же — уровень доходов, ситуация с ЖКХ, рост цен, а также проблема сравнения себя с соседями, — говорит он. — Мне кажется, в регионе не хватает ощущения своей особенности, местного патриотизма — есть же чем гордиться".

По мнению Калачева, проблема региона не только в том, что нужно поднять уровень жизни. "Нужно показать людям, что Ярославская область — это регион опережающего развития. Нужна демонстрация внимания федерального центра к области через губернатора", — говорит политолог.

Сергеева Светлана