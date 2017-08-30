Единый день голосования — 2017: Мордовия

В Мордовии прямые выборы главы республики пройдут впервые с 2003 года. В кампании участвуют пять кандидатов. Один из них — Владимир Волков, он руководит регионом с 2012 года. Срок полномочий Волкова истекал в мае 2017 года, но в апреле он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

На этот пост претендуют также кандидаты от четырех партий. От КПРФ выдвинут президент группы компаний "Инмедтех" Дмитрий Кузякин, от ЛДПР — депутат Госсобрания Мордовии Евгений Тюрин, доцент кафедры гражданского права и процесса Мордовского гуманитарного университета. "Справедливая Россия" выдвинула доцента МГУ имени Огарева Тимура Гераськина. Кроме того, в выборах участвует представитель республиканского отделения Партии мира и единства, директор МУП "Горремдорстрой" Петр Вильмакин.

Долговые обязательства

Мордовия является самым неблагополучным регионом РФ по долговой нагрузке. Долговые обязательства республики вдвое превышают собственные доходы бюджета. По данным минфина Мордовии, на 1 августа 2017 года объем госдолга составил более 44 млрд рублей.

Один из главных успехов Владимира Волкова — то, что ему удается постепенно сокращать государственный долг мордовского бюджета Валерий Юрченков Директор Института гуманитарных наук

Директор Института гуманитарных наук Валерий Юрченков поясняет: "В Мордовии пять лет назад работала Счетная палата РФ, ее аудиторы указали на неэффективный финансовый менеджмент — главный недостаток экономического развития республики. И я считаю, что один из главных успехов Владимира Волкова на посту главы республики — то, что ему удается постепенно сокращать государственный долг мордовского бюджета, оздоравливая финансовую систему региона".

В результате долговые обязательства республики продлены до 2020 года, часть долга переведена в государственные ценные бумаги. "Мордовия в этом плане — платежеспособный клиент, а на жизни простых граждан наличие кредитов у бюджета республики никак не отражается", — считает политолог Родион Муртазин.

Кластеры и сельское хозяйство

За четыре последних года региону удалось увеличить собственные доходы в 1,7 раза — на 9,4 млрд рублей. Во многом это произошло из-за увеличения налогооблагаемой базы в республике и снижения неэффективных расходов более чем на 2,5 млрд рублей.

По словам Родиона Муртазина, большую роль сыграла работа правительства Мордовии над созданием кластеров: вагоностроительного, кабельного, энергосберегающей светотехники, по производству стройматериалов, волоконной оптики и оптоэлектроники.

"Кластеры позволили увеличить экспорт продукции предприятий Мордовии за рубеж. К примеру, известное светотехническое объединение "Лисма" зарегистрировало совместное предприятие в Бурунди, где сейчас идет подготовка к открытию производства источников света. Работа по созданию кластеров в Мордовии позволяет получить финансовую поддержку Минпромторга в приоритетном порядке", — пояснил эксперт ТАСС.

Кластеры позволили увеличить экспорт продукции предприятий Мордовии за рубеж Родион Муртазин Политолог

Кроме того, по данным республиканского комитета статистики, рост показателей в АПК в 2016 году по отношению к 2012 году составил 120%. "Мордовия лидирует в стране по производству основных видов сельхозпродукции на душу населения — яйцо, молоко, мясо скота и птицы", — пояснил Родион Муртазин.

По данным эксперта, 93% промышленной продукции в республике производится на вновь созданных или модернизированных за последние 10 лет предприятиях.

Повысить уровень жизни

По темпам роста реальной заработной платы Мордовия вышла на 3-е место в стране. Но доходы населения остаются довольно низкими по сравнению с другими регионами.

"Разрыв между высокими местами в рейтингах и реальным благополучием населения жители Мордовии ощущают остро, и уже в среднесрочной перспективе эта реальность может привести к ухудшению социально-психологической атмосферы в Мордовии. Пока этот потенциальный негатив удается купировать рядом социально-экономических инструментов. Мордовия последние три года лидирует среди регионов РФ с одним из самых доступных минимальных наборов продуктов питания", — говорит Родион Муртазин.

Разрыв между высокими местами в рейтингах и реальным благополучием населения жители Мордовии ощущают остро Родион Муртазин Политолог

С ним согласен и директор Института гуманитарных наук Мордовии Валерий Юрченков. "Работу по повышению уровня доходов жителей республики необходимо продолжать. Это связано и с повышением элементарного комфорта проживания, и с ростом платежей за коммуналку, да даже повышение заработной платы может повлиять на отток населения из Мордовии. А уезжает, прежде всего, молодежь и квалифицированные кадры. Это может иметь для республики самые негативные последствия", — поясняет Юрченков.

В своем ежегодном послании Госсобранию Мордовии глава республики сформулировал такую цель: каждый год рост зарплаты должен быть в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, и в два раза выше темпов инфляции.

Чемпионат мира и развитие туризма

В 2018 году Мордовия примет чемпионат мира по футболу. На стадионе "Мордовия-Арена" пройдут всего четыре матча, но в республике ожидают не меньше 100 тысяч болельщиков.

По словам Валерия Юрченкова, Мордовия может быть интересна российским и зарубежным туристам этническим колоритом одного из самых древних автохтонных народов Поволжья. Здесь тоже есть потенциал для развития республики, и эта сфера требует внимания главы региона.

"Речь идет о повышении качества подготовки кадров, о том, чтобы связать высшее образование с реальными потребностями экономики страны — и региона, в частности. Прекращается финансирование исследовательской научной деятельности, аспирантуры, а через пять-шесть лет откуда возьмутся языковеды, фольклористы, ученые-языковеды, тем более специалисты по мордовскому языку? Кто будет изучать фольклористику и культурное наследие мордовских народов? Эти вопросы должны находиться в непосредственном поле зрения главы республики", — убежден Валерий Юрченков.

Наталья Наземнова

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