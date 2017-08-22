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МИД РФ: заявления США по химоружию могут делаться для усиления вмешательства в дела Сирии

Политика
22 августа, 20:58 дата обновления: 22 августа, 21:13 UTC+3

В ведомстве напомнили, что ОЗХО подтвердила факт полного уничтожения под международным контролем химического арсенала Сирии

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Москва не исключает, что последние заявления Вашингтона с обвинениями Дамаска в применении химоружия пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутрисирийские дела. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточная Гута было применено отравляющее вещество зарин. "В результате этой бесчеловечной акции, по различным оценкам, пострадало порядка 1400 человек. Специально созданная миссия ООН под руководством шведского профессора Оке Сельстрёма не выявила виновных в этом преступлении, - отметили в дипведомстве. - Вместе с тем она, по сути, подтвердила выводы российских экспертов о провокационном характере применения зарина кустарного производства экстремистскими группировками".

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Российскую сторону "возмущает лицемерие Белого дома, Госдепартамента и постпредства США при ООН, которые спустя четыре года "единым голосом" обвинили в теракте в Восточной Гуте правительство Башара Асада". "Озабоченность вызывает и то, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании химоружия 4 апреля в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун, - обратили внимание в министерстве. - Таким образом сирийское правительство представляют виновным в сокрытии части своего военно-химического потенциала, что означало бы прямое нарушение им Конвенции о запрещении химического оружия. Более того, на него возлагается ответственность за применение отравляющих веществ против мирного населения Сирии".

"Это вызывает категорическое неприятие, поскольку компетентная международная инстанция - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) - подтвердила, что химический арсенал Сирии был полностью уничтожен под международным контролем", - подчеркнули в МИД. Кроме того, продолжили в дипведомстве, Совместный механизм ОЗХО и ООН по расследованию еще не вынес своего вердикта в отношении виновных в этом инциденте.

"Вашингтон вновь пытается использовать событие в Хан-Шейхуне для оправдания своего удара в ночь на 7 апреля по территории Сирии, суверенного государства, совершенного в обход СБ ООН и в нарушение норм международного и гуманитарного права. Не исключаем, что столь неприглядные официальные комментарии пишутся с прицелом на возможное будущее усиление вмешательства во внутрисирийские дела", - заявили в министерстве.

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