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Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и США

Политика
23 августа, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

Бывший посол России в США заявил, что сложности в отношениях двух стран возникнут "в результате внутриполитической динамики" в Вашингтоне

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Бывший посол России в США Сергей Кисляк

Бывший посол России в США Сергей Кисляк

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Российско-американские отношения будут сложными и не по вине России. С таким прогнозом выступил в среду в интервью телекомпании CNN Сергей Кисляк, бывший посол России в США.

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"Они [отношения] будут трудными, - отметил он. - И не по нашей вине, а в результате внутриполитической динамики в США".

Антироссийские санкции, добавил он, "подорвут возможности двух стран возобновить нормальные отношения", а между тем нормальные отношения - это то, что нужно государствам.

Сергей Кисляк дал интервью CNN во время посещения Мордовии. В 2008-2017 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в США.

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