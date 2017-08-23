Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и США

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Российско-американские отношения будут сложными и не по вине России. С таким прогнозом выступил в среду в интервью телекомпании CNN Сергей Кисляк, бывший посол России в США.

"Они [отношения] будут трудными, - отметил он. - И не по нашей вине, а в результате внутриполитической динамики в США".

Антироссийские санкции, добавил он, "подорвут возможности двух стран возобновить нормальные отношения", а между тем нормальные отношения - это то, что нужно государствам.

Сергей Кисляк дал интервью CNN во время посещения Мордовии. В 2008-2017 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в США.