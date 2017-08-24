Захарова: встреча Суркова с Волкером прошла в Минске, а не в Литве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера по Украине прошла именно в Минске, а не в Литве. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки представителей американского внешнеполитического ведомства утверждать обратное.

"Встреча, естественно, прошла в Минске, - сказала она. - Мы фиксируем странную закономерность - наши американские коллеги постоянно испытывают какие-то топографические проблемы, когда речь идет о Белоруссии".

Захарова назвала "чудесами" ситуацию, когда Госдепартамент "не знает, куда ездит их спецпредставитель Волкер встречаться с Сурковым".

В среду начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт на брифинге выразила уверенность, что встреча Суркова и Волкера состоялась в Литве.