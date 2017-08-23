Госдеп полагает, что Сурков и Волкер встречались в Литве, а не в Минске

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США выступил в среду с утверждением, что помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по Украине Курт Волкер провели переговоры в Литве, хотя на самом деле их встреча прошла в Минске. Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт на регулярном брифинге выражала уверенность в том, что консультации состоялись именно в прибалтийской республике.

"Он [Волкер] был в Литве на этой неделе и встречался с некоторыми российскими чиновниками с целью провести переговоры о минском процессе", - сказала она. Журналисты переспросили представителя Госдепа, точно ли встреча состоялась в Литве, а не в Белоруссии.

"Нет, нет, он [Волкер] встретился с ним [Сурковым] в Литве для переговоров по минскому процессу, - настойчиво заявила Науэрт, перепроверив информацию в своих записях. - Я знаю, что они были в Литве, они встретились вчера с высокопоставленными должностными лицами правительства. И они говорили об Украине". Однако представитель Госдепа добавила, что в ее записях нет данных о том, что Волкер с Сурковым встречались в Белоруссии.

При этом в интервью ТАСС посол США в России Джон Теффт, комментируя данную встречу, не сомневался, что она прошла именно в белорусской столице.

21 августа Сурков провел в Минске первую встречу с Волкером после его назначения. Он выразил удовлетворение состоявшейся беседой, назвав ее "полезной и конструктивной". После этих переговоров Волкер действительно направился в Вильнюс, где обсудил с властями "дальнейшие действия по Украине".