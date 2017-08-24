Матвиенко призвала не раскручивать виток противостояния в визовом вопросе с США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Россия имеет право на ответные визовые ограничения в отношении США, но нужно быть выше этого, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я сторонница того, чтобы дальше не раскручивать санкционный виток, виток противостояния - не всегда нужно "око за око". Естественно, международная практика принята, и Россия имеет право отвечать на те или иные недружественные выпады. Но надо быть иногда выше этого, не надо втягиваться в те провокационные меры, которые шаг за шагом декларируются Соединенными Штатами Америки", - сказала она в четверг журналистам в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что "такое ограничение выдачи виз - это ограничение возможности посетить Соединенные Штаты Америки, познакомиться с жизнью Америки, это ограничение деловых контактов, культурных, спортивных". "Они уже посягнули на святое - на общение людей, на возможность в XXI веке людям общаться, ездить друг к другу. Это уже совсем дико и выглядит просто провокационно", - считает глава Совфеда.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостанавливает на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.