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Матвиенко призвала не раскручивать виток противостояния в визовом вопросе с США

Политика
24 августа, 16:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

Глава Совфеда отметила, что визовые санкции США посягают на возможность людей в XXI веке общаться и ездить друг к другу

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Cпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Cпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Россия имеет право на ответные визовые ограничения в отношении США, но нужно быть выше этого, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я сторонница того, чтобы дальше не раскручивать санкционный виток, виток противостояния - не всегда нужно "око за око". Естественно, международная практика принята, и Россия имеет право отвечать на те или иные недружественные выпады. Но надо быть иногда выше этого, не надо втягиваться в те провокационные меры, которые шаг за шагом декларируются Соединенными Штатами Америки", - сказала она в четверг журналистам в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что "такое ограничение выдачи виз - это ограничение возможности посетить Соединенные Штаты Америки, познакомиться с жизнью Америки, это ограничение деловых контактов, культурных, спортивных". "Они уже посягнули на святое - на общение людей, на возможность в XXI веке людям общаться, ездить друг к другу. Это уже совсем дико и выглядит просто провокационно", - считает глава Совфеда.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостанавливает на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

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